RICHARD GERE AVERGONZADO DE TRUMP

Richard Gere habló de lo que piensa sobre su presidente Donald Trump, lo hizo durante su participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025.

“Como estadounidense me siento profundamente avergonzado de mi presidente. Tenemos a alguien y no es solo Trump; tenemos en este momento a actores malignos con un poder enorme. Y desde nuestro punto de vista, probablemente la mayoría de nosotros en esta sala, diría que ellos están del lado equivocado de la historia, están del lado equivocado del presente o del lado equivocado del futuro”, señaló el actor.

Gere sostuvo la noche del jueves, en el Auditorio Juan Rulfo, un conversatorio con la secretaria del medio ambiente y recursos naturales, Alicia Bárcena Ibarra, sobre su compromiso ecológico, en específico, el financiamiento y apoyo a un proyecto al sur de Puerto Vallarta que inició con la limpieza de manglares. En su participación, Gere también habló de la compasión y valentía como herramientas de resistencia por parte de las sociedades.

“Tenemos malos líderes: asegurémonos de que eso no vuelva a pasar. Asegurémonos de no permitir que los tipos malos sean nuestros representantes en el mundo. Queremos líderes que realmente compartan la misma visión de posibilidad y de inclusión no importa cuál sea tu color, tu idioma o tu preferencia sexual. Cualquier gobierno que no sea inclusivo, no es el gobierno correcto. Cualquier líder que no sea inclusivo, no es el líder correcto”, dijo el actor.

