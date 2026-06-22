Shakira apoya a Argentina en partido contra Austria en Dallas

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Shakira

demuestra suy es captada en el partido de Argentina-Austria pues, a pesar de que "la Barranquillera" no tiene nacionalidad argentina, mostró preferencia por el equipo albiceleste y hasta dedicó un

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a su delantero,, del que se dijopor los récords que ha batido en este Copa del Mundo.Sólo unos días después de que "la Loba" fuera vista en la ciudad de, en compañía del actor mexicano, la cantante se trasladó a, para presenciar el encuentro entre la selección argentina y los jugadores austriacos.Lo hizo en compañía de, sus hijos, quienes son grandes aficionados del fútbol, ya no sólo por el legado de su padre, el exfutbolista, Gerard Piqué, pues ellos mismos han incursionado en esa práctica deportiva, desempeñándose como jugadores en lasdel" y sus hijos fueron captados por la cámara durante el segundo tiempo del partido, alrededor del, cuandoya había metido el primero de dos goles que lo convertirían en elen solitario en la historia de las Copas del Mundo.Cuando la colombiana notó que la cámara los acercaba,, agitando las manos y enviando un beso; lucía contenta, su equipo llevaba la delantera y es que, a pesar de que ella no es argentina, guarda un gran aprecio por la región y su cultura, a la que estuvo muy próxima por muchos años, cuando fue pareja de, hijo del expresidente argentino, Fernando de la Rúa.A poco de que el partido concluyese y, con la noticia de que la selección argentina pasó ano reprimió su entusiasmo y recurrió a suspara enviarle unal capitán del equipo.de ti,y de todo lo que estás logrando pro tu familia, por tu país y por todos los latinos, tu entrega y tu dedicación es ejemplo para muchos, ¡sigue brillando!", escribió, junto a unaen el que el centrocampista aparece celebrando uno de sus goles.