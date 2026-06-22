Fiesta infantil en La Cofradía acaba en un homicidio

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Un hombre fue asesinado a balazos durante una riña en la colonia La Cofradía, en donde se llevaba a cabo una fiesta infantil cuando se suscitó una reyerta que culminó con la tragedia. El hecho tuvo lugar la madrugada de este domingo en un domicilio ubicado en el Circuito San Marcos de la colonia referida, por el Camino a San José del Barro, al norte de la ciudad.

De acuerdo a los hechos, durante el festejo empezó una reyerta y uno de los participantes sacó una pistola para disparar contra su rival, el cual cayó herido de bala, mientras los agresores intentaron llevarse una motocicleta pero al no lograrlo huyeron corriendo hacia una zona despoblada en donde finalmente se perdieron, sin que nadie hiciera algo para atraparlos.

Algunos testigos pidieron auxilio y al lugar arribaron los paramédicos, quienes atendieron al lesionado pero se percataron que ya había perdido la vida a causa de las lesiones por arma de fuego.

Elementos policiales aseguraron el área y posteriormente arribó personal de Servicios Periciales para realizar una inspección en la zona en busca de indicios que ayuden a resolver el crimen.

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El cuerpo fue enviado al Servicio Médico Legista, en donde se le practicaría la autopsia de ley para entregarlo a los familiares una vez cumplidos los requisitos legales.

La Fiscalía, por su parte, inició ya la carpeta de investigación para dar con el paradero de los responsables y proceder en su contra conforme a la ley, para ello se llevan a cabo las primeras entrevistas con posibles testigos para recabar informes de los agresores.