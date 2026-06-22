Patrulla es chocada al abanderar accidente

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Una camioneta de transporte de personal protagonizó un aparatoso accidente en la avenida Fray Diego de la Magdalena, en donde chocó contra una patrulla de la Policía Vial Municipal que a su vez abanderaba a otro carro que se había impactado contra un poste de alumbrado público.

En ambos accidentes hubo dos personas lesionadas, que fueron atendidas por paramédicos y trasladadas a hospitales a recibir atención médica.

El primer accidente ocurrió a la media noche del sábado, en que un automóvil color plata circulaba por la lateral de la citada avenida de las vías hacia El Saucito; frente al parque Tangamanga II, el conductor perdió el control a la izquierda y así chocó de frente contra la base de un poste metálico de alumbrado público, cual derribó por completo quedando el carro destrozado.

Minutos después, al sitio arribaron elementos de la Jefatura de Peritos de la Policía Vial Municipal a bordo de la patrulla 6740, la cual estacionaron atrás del carro accidentado a fin de abanderarlo. Minutos después, cuando los agentes tomaban conocimiento del accidente, en forma repentina pasó por ahí una camioneta de transporte de personal, una tipo combi de la empresa Utep.

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La conductora de la camioneta no vio la patrulla a tiempo y así chocó de frente contra la parte posterior de la misma, causándole fuertes daños materiales pero afortunadamente no había nadie a bordo de la unidad.

Paramédicos de Protección Civil Municipal atendieron a un ocupante del carro que chocó contra el poste y a la conductora de la camioneta, resultando los dos con lesiones considerables y se les llevó a recibir atención médica.

Tanto el carro como la camioneta fueron enviados a una pensión hasta que se lleve a cabo la reparación del daño, tanto del poste derribado como los destrozos de la patrulla, lo cual se esperaba hicieran a través de las aseguradoras.