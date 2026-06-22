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La GCE denunció a propietario de Código Rojo por "halconeo"

La Fiscalía informó que el juez otorgó suspensión condicional a Christian Herrera

Por Rubén Pacheco

Junio 22, 2026 11:39 a.m.
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María Manuela García Cázares / Foto: Pulso

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      La Guardia Civil Estatal (GCE) denunció a Christian Herrera, propietario de la página "Código Rojo" en el municipio de Ciudad Valles, por presuntamente realizar actividades de "halconeo", sin embargo, el Ministerio Público tipificó la conducta como usurpación de funciones públicas o de profesión y uso indebido de condecoraciones o uniformes.

      Al respecto, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que el sábado pasado el juez de Control le concedió al imputado la suspensión condicional del proceso y condiciones para su cumplimiento, las cuales deberá atender durante un año.

      Además de precisar que no existen más denuncias en contra del creador huasteco, la fiscal general refirió que la GCE fue la autoridad que presentó la acusación.

      "Es una persona que estaba por usurpación de funciones y él, el sábado se le concedió por parte del juez la suspensión condicional (...) condiciones que debe de cumplir un año. Él se comprometió a residir en Ciudad Valles", expuso.

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      Por separado, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), explicó que se decidió oficializar la querella, derivado de un seguimiento a las publicaciones de Christian Herrera, al considerar que se podría configurar "halconeo".

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      En entrevista, argumentó que el joven publicaba información de la operatividad de la corporación estatal previo a consumar una intervención policial contra presuntos delincuentes, es decir, ventilaba datos reservados que ponían en riesgo a la población y a los oficiales.

      Subrayó que, si bien dicha denuncia es la única que ha interpuesto la SSPC, en la región huasteca se han identificado que portales o páginas de redes sociales publican contenido falso contra la GCE para desacreditarla, sobre todo, después de operativos y detención de líderes delincuenciales.

      "Como fue escalando acciones que ponían en riesgo, tanto a la ciudadanía como los trabajos que realizaba la Guardia Civil Estatal. La persona iba escalando más en esas acciones", concluyó.

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