Maíz de tortillerías tendría aflatoxinas

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La manipulación cotidiana de maíz en tortillerías podría representar una vía de exposición a aflatoxinas clasificadas como cancerígenas para humanos, de acuerdo con una investigación desarrollada en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), que analiza riesgos sanitarios en trabajadores del sector.

El estudio es realizado por la estudiante de la Maestría en Ciencias Ambientales del Programa Multidisciplinario de Posgrado en Ciencias Ambientales (PMPCA), Ruth Magnolia López López, quien advierte que el maíz puede contaminarse durante su cosecha y almacenamiento por hongos como Aspergillus flavus y parasiticus, productores de aflatoxina B1. Esta toxina ya fue clasificada por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer como cancerígena en humanos, asociada principalmente al cáncer de hígado, además de posibles afectaciones al sistema inmunológico.

De acuerdo con la investigadora, el riesgo no se limita al consumo del alimento, sino también a la exposición en espacios laborales donde el grano se manipula de forma constante, como las tortillerías. Señaló que condiciones como humedad, altas temperaturas y almacenamiento inadecuado favorecen la proliferación de estos hongos, situación que podría agravarse por el cambio climático, al intensificar sequías y variaciones de temperatura que aumentan la producción de toxinas.

El proyecto, que inició hace dos años y se encuentra en su etapa final, contempla la evaluación de la calidad del aire en tortillerías, el análisis de muestras de maíz para detectar aflatoxinas y la medición de biomarcadores en trabajadores mediante muestras biológicas y pruebas de función pulmonar. La estudiante continúa el reclutamiento de participantes en la zona metropolitana de San Luis Potosí y municipios cercanos, con el objetivo de obtener resultados más precisos y representativos.

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López López añadió que la exposición no se limita a este sector, ya que las aflatoxinas también pueden encontrarse en otros alimentos como cacahuates, almendras y nueces, y pueden permanecer incluso cuando no hay señales visibles de contaminación.