Dueña del pato Merlín reporta robo de zapatos en CDMX

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de la Ciudad de México en el, fue víctima de la delincuencia en la capital del país.La dueña del ave que vende agua embotellada, la, compartió en lade la presidentade este lunes en Palacio Nacional que a Merlín le"Un pato no puede estar caminando sin una protección en un pavimento, entonces nosotros lo que operamos fue, dado a que le, se los robaron."Entonces, a raíz de eso le tuvimos que poner sus calcetas para que no ande así. Tratamos de proteger en lo posible a nuestro bebé para queabsolutamente nada", comentó.Lase dijo complacida de que la gente se acerque al pato para tomarse una foto o convivir.Indicó que a Merlín se le da una "" conpara patos, verduras, fruta y proteínas como charales y grillos."Y también, los domingos se come un taco de carnitas", dijo al agregar que la especie "está muy sano" y cuenta con unen aves.