¿Usar SIM extranjera evita el Registro Obligatorio?

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A solo ocho días de que concluya el plazo para el registro obligatorio de celulares, miles de usuarios siguen buscando formas de conservar su servicio sin proporcionar sus datos personales. Entre las alternativas más comentadas destaca el uso de una SIM extranjera, pero las autoridades ya aclararon qué ocurre con quienes intenten recurrir a esta opción.

La cuenta regresiva para cumplir con el trámite ya comenzó y las consecuencias de no hacerlo podrían afectar llamadas, mensajes y acceso a internet móvil.

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Ante la incertidumbre, surge una de las preguntas más frecuentes entre los usuarios: ¿realmente una tarjeta SIM de otro país permite evitar el registro?La respuesta corta es no. De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), utilizar una línea contratada en otro país no exime a los usuarios de las disposiciones establecidas para el uso de servicios móviles.Además, optar por una SIM internacional podría generar nuevos inconvenientes. Las autoridades señalaron que los operadores extranjeros cuentan con políticas propias que limitan el uso prolongado de sus líneas fuera de su territorio de origen.Esto significa que, si una tarjeta SIM permanece durante largos periodos en México sin regresar al país donde fue emitida, la empresa podría suspender o cancelar el servicio. A ello se suma un costo más elevado y la falta de protección como consumidor dentro del territorio mexicano.Sí. Los teléfonos desbloqueados pueden operar con tarjetas SIM emitidas por compañías extranjeras siempre que exista compatibilidad con las redes disponibles en México.Sin embargo, esta posibilidad no garantiza que el servicio pueda mantenerse de manera permanente. Los operadores internacionales suelen aplicar restricciones relacionadas con el tiempo de permanencia fuera de su país de origen, especialmente cuando detectan un uso continuo en el extranjero.Por ello, la CRT advierten que utilizar una línea internacional como alternativa al registro de líneas celulares podría resultar más costoso y menos práctico de lo que muchos usuarios imaginan.Aunque la medida aplica para la mayoría de los usuarios, existen excepciones contempladas en los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación.Entre los casos que no están obligados a realizar el trámite se encuentran las líneas destinadas a dispositivos que no permiten llamadas, mensajes SMS o servicios de voz por internet.También están exentas las líneas institucionales utilizadas por dependencias gubernamentales, servicios de emergencia y atención ciudadana.En el caso de los menores de edad, el registro debe ser realizado por el padre, madre o tutor responsable. Asimismo, las tabletas con planes de datos sin funciones telefónicas quedan fuera de la obligación.También existen usuarios que ya fueron registrados durante el proceso de contratación de su línea, siempre que el operador haya completado correctamente la vinculación de datos.Las personas físicas deben acreditar su identidad ante la compañía telefónica mediante documentación oficial vigente.Para completar el proceso se solicita una identificación oficial, como credencial para votar o pasaporte, además de la CURP. Los ciudadanos extranjeros deberán presentar la documentación correspondiente establecida por las autoridades.En el caso de empresas y personas morales, también será necesario proporcionar el RFC, además de los documentos de identificación requeridos.El procedimiento puede realizarse tanto en sucursales físicas como a través de las plataformas digitales habilitadas por cada operador telefónico.Para iniciar el trámite es necesario ingresar al portal de la compañía, proporcionar el número celular que será vinculado y capturar la información solicitada. Posteriormente, se debe cargar una imagen de la identificación oficial por ambos lados para validar su autenticidad.La mayoría de los operadores también solicita una verificación biométrica mediante la cámara del teléfono móvil, siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla.El plazo vence el próximo 30 de junio de 2026, por lo que las autoridades han reiterado el llamado a realizar el trámite cuanto antes.Quienes no completen el registro obligatorio de celulares podrían perder el acceso a llamadas, mensajes de texto y datos móviles. Esto afectaría el funcionamiento de aplicaciones vinculadas al número telefónico, como WhatsApp, servicios bancarios, plataformas de autenticación y herramientas de comunicación que dependen de la línea móvil.Aunque los dispositivos conservarían la posibilidad de realizar llamadas de emergencia, los usuarios tendrían que regularizar su situación para recuperar el servicio completo.