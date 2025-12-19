La Granja VIP llega a su gran final con seis famosos en competencia

Después de más de dos meses de transmisiones, "La Granja VIP" está a punto de vivir su gran final.

Polémicas, pleitos, traiciones, desafíos físicos y mentales fue a lo a 16 famosos se enfrentaron, con el único objetivo de coronarse como el campeón de esta experiencia y llevarse a casa un premio de 2 millones de pesos.

Ahora, solamente quedan seis granjeros en competencia y será este próximo domingo cuando el público decida quien fue su favorito. Mientras esto sucede, te contamos todo lo que debes saber antes de ver el último episodio del reality de Azteca.

¿Quiénes son los finalistas de La Granja VIP?

Aunque fueron 16 las personalidades que acudieron al llamado de "La Granja", al final solo seis de ellos consiguieron enamorar al público, quien los llevó hasta la última semana:

Kim Shantal

Alfredo Adame

La Bea

César Doroteo

Alberto del Rio

Eleazar Gómez

¿Cuándo y dónde ver la final de La Granja VIP?

El último episodio se llevará a cabo este domingo 21 de diciembre del 2025 en punto de las 20:30 horas, y se transmitirá en dos señales diferentes.

La primera de ellas es en televisión abierta, específicamente a través de Azteca Uno, mientras que la segunda será la plataforma de streaming Disney +.

Las polémicas que marcaron la primera temporada

Al tratarse de un reality show de convivencia, los pleitos, desacuerdos y algunos descuidos de los participantes convirtieron al programa en tendencia en las redes sociales. Sin embargo, hubo temas que escalaron a grandes escándalos.

El primero de ellos fue la participación de Eleazar Gómez, y es que el actor cuenta con un pasado bastante complicado. En varias ocasiones ha sido señalado por sus exparejas como una persona violenta; incluso, pasó varios meses en prisión por una denuncia de violencia doméstica.

Un momento que se robó la atención de los usuarios fue cuando Sergio Mayer Morí mostró de más y dejó ver sus atributos al meterse al natural en un jacuzzi durante las primeras semana.

Por otro lado, el colapso mental al que llegó Lolita Cortez fue de lo más comentado entre las polémicas de La Granja VIP en esta primera temporada.

¿Qué sí y qué no gustó de La Granja VIP?

Como todo programa de televisión, "La Granja" tuvo algunos aciertos y desaciertos con el público. En el caso de los positivo, los televidentes mencionaron que les parecía una buena idea ver a las celebridades perder el glamur y enfrentarse a una vida mucho más real.

En ese mismo sentido, celebraron la aparición de los animales de la granja; incluso señalaron como una buena idea la convivencia que los famosos pudieron tener con ellos.

Sin embargo, entre las cosas que no gustaron estuvo la conducción; y es que hubo quienes aseguraron que veían fuera de tono a Adal Ramones y hasta, en ocasiones, pidieron que fuera sustituido.

Además, el hecho de que la figura del capataz fuera tan repetida, con casos como el de Sergio Mayer Morí, tampoco fue del agrado de los seguidores.

¿Quién es el favorito para ganar La Granja VIP?

El favorito para ganar La Granja VIP y llevarse el Gran Premio a casa es César Doroteo, pues, pese a no tener un arranque tan bueno y haber sido nominado en varias semanas, sus fans demostraron que apoyo es lo que le sobra.

Aunque nada está escrito y las votaciones siguen abiertas para definir al granjero que apagará las luces del set.