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"KADE ON STAGE" EN EL TEC DE MONTERREY

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lanza festival musical femenino

Por EFE

Junio 24, 2026 03:00 a.m.
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lanza festival musical femenino
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      Chappell Roan, Stevie Nicks y Katseye formarán parte de la primera edición de Daisy Chain Fields, un festival creado por la cantante Olivia Rodrigo con un cartel compuesto íntegramente por artistas femeninas. 

      "Llevo años soñando con este festival y estoy eufórica de que por fin se haga realidad", escribió Rodrigo en su cuenta de Instagram donde anunció el proyecto que se llevará a cabo en el Great Park de Irvine, California, el 29 de agosto.

      El evento también contará con actuaciones de Doechii, Mitski, The Breeders, Die Spitz, Bikini Kill, Eli, Garbage, Quiet Light, Rachel Chinouriri y Not for Radio; mientras que Karen O, Nicks y Sarah McLachlan estarán presentes como artistas invitadas.

      "El cartel está lleno de mis ídolos y amigas. Daisy Chain Fields presenta un cartel exclusivamente femenino y el 100 % de las ganancias netas se destinarán a organizaciones benéficas dedicadas a promover y defender los derechos de las mujeres y las niñas", apuntó la cantante de ´Drivers License´. 

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