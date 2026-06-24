Luis Miguel ya habría sido dado de alta

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Durante las últimas semanas, la salud de Luis Miguel mantuvo a sus fans preocupados; y es que, trascendió que el cantante habría sido sometido a una delicada operación cardiovascular en Nueva York.

Aunque tanto el cantante como su equipo de trabajo se han mantenido en completo hermetismo al respecto, ahora, la revista "Semana" aseguró que el intérprete fue dado de alta e iniciará su proceso recuperación.

"Todo ha ido bien tras la intervención y Luis Miguel ha abandonado el centro situado en Manhattan", citaron fuentes cercanas a un medio español.

La publicación aseguró que "Micky" estuvo las últimas dos semanas bajo estricto cuidado médico; sin embargo, y tras abandonar el hospital, emprendió el viaje a México donde terminará de restablecerse.

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Incluso, señalan que Paloma Cuevas, pareja de "El Sol", también viajará a nuestro país para acompañarlo y seguir de cerca su recuperación. Según la revista, "Luismi" escogió México para tener un entorno tranquilo y privado.

Aunque el alta representa un paso importante, la prensa española aclaró que esto apenas es el inicio de un largo proceso que implica reposo y seguimiento especializado y mucha discreción, por lo que su agenda profesional permanecería detenida.