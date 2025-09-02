Vence Montenegro a Suecia en EuroBasket

El pívot de los Bulls de Chicago, Nikola Vucevic, anotó 23 puntos para liderar la muy necesitada victoria de Montenegro el lunes 87-81 sobre Suecia en el torneo EuroBasket. Además, Turquía y Alemania ampliaron su récord a cuatro victorias en la fase de grupos.

Vucevic también capturó 15 rebotes y entregó cuatro asistencias en Tampere, Finlandia, y Montenegro superó un bache en el tercer cuarto para lograr su primera victoria en el torneo continental, manteniendo vivas sus esperanzas de alcanzar los octavos de final.

Pelle Larsson lideró a los suecos con 28 unidades.

Montenegro tenía ventaja de 40-34 al medio tiempo, pero Suecia fue el mejor equipo al regresar del vestuario y superó a sus rivales en el tercer cuarto 31-24 para tomar la delantera. Un fuerte esfuerzo de Kyle Allman, quien anotó diez puntos en menos de dos minutos para darle a su equipo una ventaja de 80-77 con 1:50 por jugar, ayudó a Montenegro a recuperarse y ganar el partido del Grupo B.

La fase de grupos de 24 equipos se está jugando en cuatro países diferentes. Los cuatro mejores equipos de cada grupo avanzarán a la fase de eliminación directa en Riga, Letonia, del seis al 14 de septiembre.