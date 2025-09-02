Merecen corredores mejores contratos

La voz de Thurman Thomas se elevó con una intensidad, expresando consternación por cómo la posición de corredor ha depreciado su valor en la NFL actual.

Es bastante malo para el miembro del Salón de la Fama ver cómo los mejores corredores se han vuelto desechables, después de que Christian McCaffrey, Saquon Barkley y Derrick Henry cambiaron de equipo en los últimos tres años.

Y ni hablar de los salarios. En 1993, firmó una extensión de contrato de cuatro años por 13,5 millones de dólares que lo convirtió a él y al defensive end Bruce Smith en los jugadores mejor pagados de los Bills de Buffalo en salario anual, ganando 275.000 más por año que el mariscal de campo Jim Kelly.

En lugar de recompensar a los corredores por su producción una vez que expiran sus contratos de novato, como sucede en casi todas las demás posiciones, el MVP de la NFL de 1991 se quejó de que los equipos, en cambio, los dejan ir dando preferencia l siguiente jugador más joven y más barato.

“Aún mereces un contrato. El primer equipo te ha hecho pasar por un infierno y, sin embargo, todavía estoy listo para seguir. No he tenido lesiones. Ahora dame mi maldito dinero”, dijo Thomas a The Associated Press.

Es por esto que sólo tres corredores —Barkley, McCaffrey y Henry— están promediando 15 millones o más de salario esta temporada, en comparación con 26 receptores, según Spotrac.com.

“Ni siquiera es dinero de receptor”, dijo Thomas, antes de romper en una carcajada. “Es como si estuviéramos colgando con los pateadores y los pateadores de despeje”.

Las cosas no han caído tan bajo, pero Thomas no está muy lejos dado que los corredores están obteniendo una porción sustancialmente más pequeña del pastel salarial en un momento en que el tope salarial de la liga superó los 81 millones en el 2020.