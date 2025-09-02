Apela Khelif regla de pruebas genéticas de sexo

LAUSANA, Suiza.- La campeona olímpica Imane Khelif apeló la decisión de World Boxing que le prohíbe participar en eventos futuros a menos que se someta a pruebas genéticas de sexo.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo informó el lunes que la boxeadora argelina presentó la apelación el mes pasado.

Khelif intentaba participar en los campeonatos mundiales de boxeo que comienzan el jueves, pero el lunes el TAS añadió que rechazó una solicitud para suspender la decisión de World Boxing hasta que se escuchara el caso.

Khelif ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París el año pasado en medio de un escrutinio internacional sobre ella y Lin Yu-ting de Taiwán, que también ganó la medalla de oro. La Asociación Internacional de Boxeo, el organismo anterior que gobernaba el boxeo olímpico y que era dominado por Rusia, descalificó a ambas boxeadoras de sus campeonatos mundiales de 2023 tras afirmar que no pasaron pruebas de elegibilidad no especificadas.

Sin embargo, la IBA fue desterrada debido a décadas de malas conductas y controversias. El COI organizó los dos últimos torneos olímpicos de boxeo en su lugar y aplicó las reglas de elegibilidad de sexo utilizadas en Olimpiadas anteriores. Bajo esos estándares, Khelif y Lin eran elegibles para competir.

World Boxing ha sido provisionalmente aprobada como la organizadora de boxeo en los Juegos de Los Ángeles 2028 y ha enfrentado presión de boxeadores y sus federaciones para crear estándares de elegibilidad de sexo.

En mayo, el organismo rector anunció pruebas de sexo obligatorias para todos los atletas y mencionó específicamente a Khelif al anunciar la política, algo por lo que luego se disculpó.

Khelif planea defender su medalla de oro en peso welter en los Juegos de Los Ángeles. La nueva presidenta del COI, Kirsty Coventry, ha iniciado un grupo de trabajo para abordar los problemas de elegibilidad de género.