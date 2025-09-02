Uso de celular, causa principal de accidentes: SSPC

Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital potosina, señaló que la mayoría de siniestros viales registrados en vehículos automotor son por distracciones causadas por el uso del celular.

"La principal siniestralidad se da por el tema del uso del teléfono celular, eso lo tenemos muy claro en nuestras estadísticas", señaló el comisario municipal.

Añadió que una de las zonas de mayor siniestralidad es la avenida Salvador Nava, puesto que esta presenta un alto índice en cuestiones de accidentes por exceso de velocidad. Sin embargo, puntualizó que en la mayoría de casos se registran choques de alcance a consecuencia de conductores distraídos por el uso de dispositivos celulares.

"Son choques por alcance, entonces ahí es donde hacemos nuevamente énfasis e hincapié a que la gente, pues deje de utilizar el teléfono celular mientras vaya manejando".

Recientemente, se registró un siniestro vial en la avenida Salvador Nava, durante la tarde de este domingo, a la altura del asta bandera.

El titular de la SSPC detalló que el conductor perdió el control de vehículo debido al exceso de velocidad, lo que generó un impacto contra la guarnición de la zona y dejó como saldo una muerte de una persona masculina y un menor de edad lesionado.

Ante esto el conductor dejó el vehículo abandonado, por lo que las autoridades municipales ya dieron aviso ante el Ministerio Público para actuar en consecuencia.