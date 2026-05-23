AAA vuelve a SLP

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La empresa Lucha Libre AAA Worldwide regresará a San Luis Potosí el próximo 11 de julio, con una función en la Arena Potosí que será transmitida para televisión.

De acuerdo con la información difundida, el espectáculo contará con una cartelera renovada, luchadores de alto nivel y producción televisiva, lo que busca colocar al recinto potosino dentro del circuito nacional de eventos deportivos y de entretenimiento.

El regreso de AAA ocurre en medio de la alianza entre la empresa mexicana y WWE, lo que abre la posibilidad de funciones con mayor proyección y eventuales apariciones de talento internacional.

La Arena Potosí ha sido promovida por el Gobierno del Estado como sede para espectáculos masivos, conciertos y eventos deportivos de gran formato.

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La cartelera oficial y la venta de boletos serán dadas a conocer en los próximos días.