Choque y volcadura en Circuito Potosí deja cuantiosos daños

El reporte, cerca de las 10:00 horas de este sábado

Por PULSO

Agosto 30, 2025 11:10 a.m.
A
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Daños materiales de consideración fue el saldo de un choque con volcadura en el Circuito Potosí Norte, cerca a la colonia Huerta Real.

El reporte, cerca de las 10:00 horas de este sábado, cuando el conductor de un Nissan tipo Versa, pierde el control hacia su izquierda e impactó con el muro de concreto que divide ambos carriles. 

Siguió su trayectoria errática e impacó a una camioneta Volkswagen de personal para proyectarla fuera de la cinta asfáltica.

La unidad embestida terminó volcada y el Nissan se fue contra un poste metálico de alumbrado público.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al sitio, arribaron paramédicos, quienes valoraron a los conductores que resultaron con algunos golpes. 

Elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos tomaron conocimiento del accidente para el deslinde de responsabilidades. 

