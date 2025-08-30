Choque y volcadura en Circuito Potosí deja cuantiosos daños
El reporte, cerca de las 10:00 horas de este sábado
Daños materiales de consideración fue el saldo de un choque con volcadura en el Circuito Potosí Norte, cerca a la colonia Huerta Real.
El reporte, cerca de las 10:00 horas de este sábado, cuando el conductor de un Nissan tipo Versa, pierde el control hacia su izquierda e impactó con el muro de concreto que divide ambos carriles.
Siguió su trayectoria errática e impacó a una camioneta Volkswagen de personal para proyectarla fuera de la cinta asfáltica.
La unidad embestida terminó volcada y el Nissan se fue contra un poste metálico de alumbrado público.
Al sitio, arribaron paramédicos, quienes valoraron a los conductores que resultaron con algunos golpes.
Elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos tomaron conocimiento del accidente para el deslinde de responsabilidades.
