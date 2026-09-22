Hayden Panettiere murió por sobredosis accidental en Greenville

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Hayden Panettiere había sido dada de alta de un centro de rehabilitación por drogas en Malibu, California, apenas unas semanas antes de su muerte por sobredosis, causada por una mezcla de drogas ilícitas y medicamentos recetados, según un informe forense obtenido por The Associated Press.

Informe forense confirma causa de muerte

Panettiere planeaba pasar su cumpleaños en Grenville y luego viajar a Ucrania para visitar a su hija, dijo su padre.

El investigador encontró pastillas azules prensadas y una pajilla sobre una mesa que posteriormente dieron positivo a fentanilo en las pruebas. Según el informe, en su maleta se halló una sustancia blanca en polvo dentro de un estuche de gafas de sol.

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ESTA ES UNA ACTUALIZACIÓN DE ÚLTIMA HORA. A continuación se incluye la nota anterior de AP.

La actriz Hayden Panettiere murió por una sobredosis accidental de varias drogas, incluido fentanilo, informó el martes un forense de Carolina del Sur.

Panettiere, de 36 años, fue hallada inconsciente en un apartamento en Greenville, Carolina del Sur, el 16 de agosto. Su novio intermitente, Brian Hickerson, y el hermano de este, Zach Hickerson, estaban en la vivienda.

Según un comunicado de la Oficina del Forense del Condado de Greenville, en el organismo de Panettiere se encontró una combinación de fentanilo y su subproducto químico, así como el ansiolítico alprazolam, un relajante muscular y un fármaco utilizado para tratar la depresión mayor y otros trastornos graves de salud mental.

La oficina no incluyó más detalles del informe de la autopsia en su comunicado inicial.

Al ser consultada para comentar el informe del forense, Kasey Kitchen, publicista de la familia, dijo a The Associated Press que "la investigación aún está en curso y el caso es complejo".

Investigación y contexto familiar

La policía de Greenville confirmó el martes que su investigación sobre la muerte de Panettiere continúa.

Los paramédicos acudieron al apartamento de Panettiere el mes pasado tras una llamada al 911 y le practicaron RCP y otros esfuerzos avanzados de reanimación durante más de 40 minutos antes de que se declarara su muerte. Una autopsia no encontró señales de traumatismo que pudieran haber contribuido a su fallecimiento, señaló en un comunicado el forense del condado de Greenville, Mike Ellis.

El informe policial difundido tras su muerte enumeraba medicamentos que Panettiere estaba tomando, pero los nombres de los fármacos fueron censurados.

La fama temprana de Panettiere le trajo éxito y problemas

Panettiere alcanzó la fama en las series de televisión "Heroes" y "Nashville". En sus memorias "This Is Me", publicadas en mayo, Panettiere describió secuelas de por vida derivadas de su fama temprana y reconoció haber sido adicta al alcohol y haber sufrido depresión posparto tras el nacimiento de su hija, Kaya, con el boxeador ucraniano Wladimir Klitschko en 2014.

También atravesó dificultades y tragedias familiares. El matrimonio de sus padres se deterioró y finalmente terminó. Su hermano menor, Jansen Panettiere, quien también era actor, murió por una afección cardíaca en 2023, a los 28 años.

Panettiere también habló de su larga relación con Brian Hickerson y de las acusaciones de que el aspirante a actor la agredió físicamente.

Él fue acusado en 2020 de múltiples cargos por abuso grave, y se declaró sin impugnar dos cargos por lesionar a un cónyuge o pareja, por lo que cumplió un breve tiempo en la cárcel debido al caso. Fue condenado a cuatro años de libertad condicional y a asistir a sesiones de manejo de la ira y de Alcohólicos Anónimos.

Hickerson cumplió las condiciones y recientemente pidió a un juez que redujera su condena a delitos menores; esa solicitud fue rechazada.

Panettiere fue una de los dos hijos de Skip Panettiere, ex capitán de bomberos de la ciudad de Nueva York, y Lesley Vogel, ex estrella de telenovelas. Actuó en comerciales y telenovelas, incluyendo el papel de la atribulada Lizzie Spaulding en "Guiding Light". En "This Is Me", escribió que los traumas que vivió su personaje, desde ser secuestrada hasta matar al novio de su madre, la llevaron a asociar "la catástrofe con la adoración".

Luego interpretó a una animadora con poderes sobrenaturales en "Heroes", lo que la catapultó a la fama en 2006.

Para 2015, Panettiere interpretaba a una audaz promesa del country junto a Connie Britton en "Nashville", que se emitió en ABC durante cuatro temporadas antes de ser cancelada y retomada en CMT. Ella misma cantó en la serie, que logró algunos éxitos en las listas de country, dio pie a giras por Estados Unidos y le valió a Panettiere dos nominaciones al Globo de Oro como actriz de reparto.

Pero también contó que estaba atrapada en un ciclo terrible de consumo de alcohol y drogas para combatir la depresión y la ansiedad, y que tuvo que encontrar una salida de la oscuridad. Ingresó en rehabilitación mientras filmaba la serie.

"Fui yo quien me internó en el primer centro de tratamiento. Me estaba ahogando", dijo en una entrevista de 2023 con la revista Women´s Health.