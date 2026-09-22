Fátima Bosch presenta denuncia legal contra Nawat Itsaragrisil en México

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- El conflicto legal entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil ya involucró a las autoridades mexicanas. Y es que, luego de que el empresario tailandés hiciera público que buscaba acelerar una orden de arresto en su contra, la mexicana decidió tomar acciones en nuestro país.

Fátima Bosch presenta denuncia ante Fiscalía mexicana

De acuerdo con información dada a conocer por "Ventaneando", Bosch habría acudido ante la Fiscalía Especializada en Materia de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA) para denunciar a Itsaragrisil por presuntos actos de violencia, discriminación, violencia digital, intimidación y afectaciones a su dignidad.

Como parte del procedimiento, la Fiscalía General de la República, aseguró el programa, decidió otorgar medidas de protección a favor de la reina de belleza, mismas que se encuentran vigentes desde el pasado 4 de septiembre. Aunque se desconocen los detalles de la denuncia, el medio aseguró que Bosch acudió este pasado lunes a las instalaciones de la FGR para ratificar la denuncia.

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Origen y evolución del conflicto legal

Cabe destacar que, hasta el momento, ni Bosch, ni su equipo, ni la organización de Miss Universo han dicho nada respecto a la situación legal; las acciones de la mexicana ocurren después de que Nawat llevara el conflicto sucedido en 2025, cuando amedrentó a Fátima en una de las actividades previas a la final del certamen, ante las autoridades tailandesas.

El empresario presentó una denuncia contra la mexicana por presunta difamación y posteriormente hizo público que se había puesto en contacto a los detectives para avanzar con una orden de arresto para la modelo.

En agosto pasado, Itsaragrisil publicó en Instagram que Bosch estaba sujeta a un procedimiento relacionado con un caso de "acusaciones falsas y difusión de información falsa", y afirmó que existían pruebas para respaldarlo.

Ante esas declaraciones, Bosch sostuvo que enfrentaba intentos de intimidación y señaló que no se arrepentía de haber levantado la voz cuando consideró que se le había faltado al respeto.

El enfrentamiento entre ambos se remonta al 4 de noviembre de 2025, durante las actividades de Miss Universo en Tailandia.

En una reunión con las concursantes, Nawat cuestionó a Bosch por un asunto relacionado con la promoción del certamen. En videos que se filtraron en redes sociales, se aprecia el momento en el que amenaza a la mexicana con ser retirada del lugar por elementos de seguridad.

Bosch respondió a los señalamientos y decidió abandonar la sala. Otras concursantes también se levantaron de sus lugares y salieron del encuentro en solidaridad con ella.

La organización Miss Universo también se pronunció en aquel momento y manifestó su respaldo a la entonces participante, además de condenar cualquier conducta de intimidación, humillación o falta de respeto hacia las mujeres.

A pesar de la controversia, Bosch continuó en la competencia y posteriormente fue coronada Miss Universo 2025.