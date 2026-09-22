Muere James Sloyan, actor de Star Trek, a los 85 años

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Muere James Sloyan, actor recordado por su participación en la franquicia "Star Trek", falleció a los 85 años.

De acuerdo con "Los Angeles Times", el intérprete perdió la vida el 22 de julio en su casa de Sherman Oaks, California. En un comunicado compartido por el medio, sus seres queridos lo recordaron como un hombre siempre presente: "curioso, valiente, ingenioso, leal, además de descarado, hablador y muy urbano. Era único".

Sloyan construyó una carrera de seis décadas, con participaciones en películas, comerciales, programas de televisión y telenovelas.

Trayectoria en la franquicia Star Trek

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En 1990 inició su historia en "Star Trek: La Nueva Generación"; además, interpretó a diversos personajes en "Star Trek: Deep Space Nine" y "Star Trek: Voyager".

A pesar de ser una de las estrellas más queridas, solía ser discreto con sus apariciones y tampoco convivía con los fans.

Otros trabajos destacados y formación

En 1973 también formó parte de "El golpe", donde compartió créditos con Paul Newman y Robert Redford. La película llegó a ganar siete premios Oscar, incluidos Mejor Película y Mejor Dirección. Sloyan encarnó a un mafioso llamado Mottola.

"Xanadú" también fue uno de sus papeles estelares.

Respecto a su trayectoria en televisión, formó parte de "The X-Files", "Hawaii Five-0", "Baywatch", entre otros.

El actor se graduó de la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas y, luego de servir en el ejército, se inició como actor y coreógrafo de peleas. Debutó en Broadway con la obra "Indians", de Arthur Kopit, en 1969.

Le sobreviven su esposa, Deirdre Lenihan, y sus hijos, Daniel y Samantha.