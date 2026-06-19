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MANÁ TRIUNFA EN GDL

Por El Universal

Junio 19, 2026 03:00 a.m.
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MANÁ TRIUNFA EN GDL
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      Maná y el éxito imperecedero que ha marcado su trayectoria, desde hace décadas atrás, quedó confirmada con el concierto gratuito que ofreció este miércoles, en Guadalajara, ya que logró reunir a 170 mil personas que corearon temas como "Oye, mi amor" y "Mariposa traicionera".

      La banda regresó a su natal Guadalajara, a la Glorieta de La Minerva, tras su triunfante presentación en la apertura de la Copa Mundial de Fútbol 2026, esta vez con un concierto abierto para todo el público.

      La convocatoria de Fher Olvera y sus compañeros fue atendida de forma histórica, aun cuando se esperaba que se dieran cita un grupo multitudinario de personas, sorprendió la cifra total de asistencia, que reportó la banda en sus redes, la cual oscila entre las 170 mil personas.

      El líder de la banda saludó a sus paisanos con especial cariño, expresando que ofrecer ese show representaba para él, para Alex (González), para Sergio (Vallín) y para Juan (Calleros), un sueño hecho realidad. 

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