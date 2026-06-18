Mariana Ochoa aclara rumores sobre multa FIFA

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Mariana Ochoa

a las especulaciones sobre una posible multa de la FIFA por su canción "Ponte el sombrero", inspirada en el Mundial de futbol 2026.

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Lascomenzaron a circular hace unos días, luego de la que la federación diera a conocer que impondría multas a quienes usaran símbolos, imágenes y conceptos relacionados con la Copa del Mundo sin autorización.Sin embargo, laqueningún tipo de mensaje por parte de organización; incluso, aclaró que toda esta situación fue mera suposición."Fue un. Algún medio especuló que podría haber alguna multa y no. En la canción no se usa ninguna de las, así que no hay ningún riesgo de ninguna multa. No ha existido ningún aviso, nada", dijo en conferencia de prensa.La exintegrante de OV7 explicó que para evitar cualquier problema legal, tomódesde el inicio del proyecto, por lo que se encuentra"Nos sentamos ya con una lista de las palabras que no se pueden usar y con esa la hicimos. No se usa", agregó.Asimismo, aclaró que las restricciones de la FIFA están enfocadas principalmente en ely publicitario, por lo que está segura de que su canción no incurre en ninguna falta.Uno de los puntos que más comentarios generó fue el uso de la palabra "mundial", término que algunos señalaron como posible origen de la controversia. Sin embargo, Ochoa insistió en que se trata de una"Se especulaba de la, pero esa es una palabra genérica. Evidentemente todos nos estamos refiriendo al futbol, pero no se usa ninguna de las", finalizó.