Maná reunió a 170 mil personas en concierto gratuito en Guadalajara

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Maná

y el éxito imperecedero que ha marcado su trayectoria, desde hace décadas atrás, quedó confirmada con elque ofreció este miércoles, en

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, ya que logró reunir aque corearon temas como "" y "".La banda regresó a su natal, a la, tras su triunfante presentación en la apertura de la, esta vez con un concierto abierto para todo el público.La convocatoria dey sus compañeros fue atendida de forma histórica, aun cuando se esperaba que se dieran cita un grupo multitudinario de personas, sorprendió la cifra total de asistencia, que reportó la banda en sus redes, la cual oscila entre lasElsaludó a sus paisanos con especial cariño, expresando que ofrecer ese show representaba para él, para Alex (González), para Sergio (Vallín) y para Juan (Calleros), un"Quéestar aquí en nuestra ciudad, de donde somos, de donde venimos, de donde crecimos, en donde la empezamos a armar, no saben laque tenemos y, esto, es un sueño que estamos cumpliendo en, Jalisco, México".mostró gratitud porque lasles permitieron presentarse, ya quey, antes de comenzar a interpretar los éxitos del grupo, pidió al público relajarse yque estaba por comenzar."Gracias al cielo que no tenemos agua encima, que tenemos vida, que tenemosy que podemos cantar, bailar; esta noche, suelten todos los problemas, déjenlos afuera", precisó.Algunos de los temas que tocaron fue "", "Vivir sin aire", "Ojalá que llueva café", "El rey", "", "Me vale" y "Eres mi religión"; elpasadas las 00:00 horas de este jueves.La banda se presentará eny continuará con su gira "" y, el 17 de diciembre, volverá a la CDMX para ofrecer un concierto en el