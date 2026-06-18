Fiebre por Merlín llega a Canadá: figuras de patos con playeras

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A una semana de la inauguración del Mundial 2026, se ha vuelto a demostrar cómo el fútbol une a personas, crea momentos inolvidables y cuenta decenas de historias más allá de los estadios y los 90 minutos reglamentarios del juego.

Es el caso de Merlín, un pato blanco mexicano que se ha ganado los corazones de millones, luego de volverse viral en redes sociales por portar una playera de la selección nacional, durante un festejo en inmediaciones del Ángel de la Independencia.

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Tras la victoria de México contra Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, miles de ciudadanos y turistas acudieron al emblemático monumento de la Ciudad de México para celebrar.Entre el mar de gente sobre Paseo de la Reforma, diversas personas notaron a la pequeña ave, que además de acompañar a sus dueños, quienes se encontraban vendiendo aguas embotelladas, desfilaba portando una playera de la selección mexicana y unos calcetines como protección para sus patitas.El video de Merlín rápidamente se volvió viral a través de redes sociales y desde entonces, la mascota no solo se ha convertido en una celebridad en México, sino también en una figura no oficial representativa del Mundial.El furor por el pequeño "pato mundialista" ha alcanzado al resto del mundo, pues su historia se ha difundido en medios nacionales e internacionales, los cuales describen al ave como la mascota no oficial de México en este Mundial 2026.Recientemente, un video de redes sociales exhibe cómo Canadá se ha unido al entusiasmo por el patito, pues tiendas locales exhiben figuras de patos con playeras de diversas selecciones que participan por la Copa del Mundo.A través de X, la usuaria "@mimicorrea_" compartió un clip en el que se ve a varias figurillas del ave en el mostrador de la tienda Canadian Tire, en Vancouver. En su publicación la mujer mexicana escribió: "La fiebre de Merlín llegó hasta Vancouver Esto lo vi en Canadian Tire. ¡Qué hermoso es ser Mexicano!".El pato está siendo llamado el "amuleto de la suerte" de la selección mexicana y su popularidad incluso ha llamado la atención de la FIFA.De acuerdo con Karla, la "mamá" humana de Merlín, el pato fue nombrado embajador del partido entre México y Corea del Sur de este jueves y será el invitado de honor en el Fan Fest del Zócalo capitalino.