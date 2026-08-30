Párroco Darío deja iglesia Dulce Nombre de Jesús
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Ciudad Fernández.- Este próximo 3 de septiembre el párroco Darío Martín Torres Sánchez tomará posesión de la Parroquia de Jesús Divino Maestro.
Este cambio se generó tras permanecer por 9 años en la Iglesia Dulce Nombre de Jesús en el municipio de Ciudad Fernández, el párroco Darío Martín, fue removido.
El presbítero será enviado a la Parroquia de Jesús Divino Maestro en San Luis Potosí, la toma de posesión será este próximo jueves 3 de septiembre.
La misa será oficiada por el Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arizpe en su llegada a la nueva parroquia en la capital del estado.
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