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Párroco Darío deja iglesia Dulce Nombre de Jesús

Por Carmen Hernández

Agosto 30, 2026 03:00 a.m.
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Párroco Darío deja iglesia Dulce Nombre de Jesús
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      Ciudad Fernández.- Este próximo 3 de septiembre el párroco Darío Martín Torres Sánchez tomará posesión de la Parroquia de Jesús Divino Maestro. 

      Este cambio se generó tras permanecer por 9 años en la Iglesia Dulce Nombre de Jesús en el municipio de Ciudad Fernández, el párroco Darío Martín, fue removido. 

      El presbítero será enviado a la Parroquia de Jesús Divino Maestro en San Luis Potosí, la toma de posesión será este próximo jueves 3 de septiembre.  

      La misa será oficiada por el Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arizpe en su llegada a la nueva parroquia en la capital del estado.

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