El ex de Hayden Panettiere, Wladimir Klitschko, pide proteger la herencia de su hija

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LOS ÁNGELES (AP) — El ex prometido de la actriz Hayden Panettiere, Wladimir Klitschko, presentó una petición urgente en la que solicita que se le permita actuar como representante temporal de su hija de 11 años en un tribunal de California para proteger su herencia tras la muerte de su madre.

Petición de tutela para proteger patrimonio

Klitschko, un excampeón mundial de boxeo ucraniano, ha tenido la custodia total de la niña, Kaya, durante la mayor parte de su vida, y ella ha vivido con él en Ucrania. Kaya es la única heredera de Panettiere. La presentación ante un tribunal del condado de Los Ángeles cita objetos incautados en una investigación federal sobre la muerte de la actriz, personas no identificadas y no autorizadas que accedieron a su residencia en Los Ángeles, y objetos de valor que faltan.

La petición señala que es "urgente y esencial" que a Klitschko se le otorgue el estatus legal de tutor temporal del patrimonio de su hija.

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"Sin un nombramiento inmediato para estos fines, existe una alta probabilidad de que bienes pertenecientes al patrimonio de Hayden puedan perderse, dañarse o dilapidarse antes de que pueda designarse a un representante personal debidamente nombrado para protegerlos", indica la presentación.

Los abogados de Klitschko presentaron la petición el jueves, pero no se conoció públicamente hasta el lunes, cuando TMZ informó al respecto. La presentación subraya que su intención es únicamente proteger los futuros bienes de su hija hasta que pueda designarse a un administrador permanente.

Investigación federal y seguridad en la residencia

Panettiere, exestrella de las series de televisión "Heroes" y "Nashville", murió el 16 de agosto a los 36 años. Un informe del forense obtenido por The Associated Press indicó que su muerte se debió a una sobredosis accidental de varias drogas, incluido el fentanilo, y que había estado en rehabilitación apenas semanas antes. Fue hallada inconsciente en un apartamento en Greenville, Carolina del Sur.

La petición afirma que agentes federales se han llevado bienes de Panettiere en el marco de una investigación, y que no hay ninguna persona autorizada para tratar con ellos y garantizar que sean devueltos.

La presentación sostiene que, antes de su muerte, Panettiere y Klitschko contrataron seguridad para proteger su casa porque una persona no identificada había obtenido acceso no autorizado. La petición indica que se espera que esa misma persona continúe intentando "apropiarse indebidamente" de bienes pertenecientes a su patrimonio.

Una audiencia sobre el asunto está programada para el 8 de octubre.

En sus memorias publicadas a principios de este año, Panettiere reconoció ser adicta al alcohol y haber sufrido depresión posparto tras el nacimiento de su hija en 2014. Kaya se fue a vivir con Klitschko a tiempo completo cuando tenía 2 años. El padre de Panettiere dijo a los investigadores que, antes de morir, ella tenía planes de visitar a su hija en Ucrania días después.

Klitschko, de 50 años y medallista de oro olímpico, ostentó varios títulos de peso pesado entre 2000 y 2015. Él y Panettiere comenzaron a salir en 2009 y se comprometieron en 2013.

Su hermano mayor, Vitali, también excampeón de boxeo, es alcalde de Kyiv, la capital ucraniana. Los dos hermanos, hijos de un mayor general soviético, han trabajado para proteger a su país durante su guerra con Rusia.