Variety critica película Digger de Iñárritu y actuación de Cruise

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Las expectativas sobre "Digger", la nueva película de Alejandro González Iñárritu son altas y, aunque varios críticos afirman que la actuación de Tom Cruise, quien la protagoniza, sería la mejor de toda su carrera, en "Variety", el medio especializado en cine, las impresiones de la cinta son muy distintas; su crítico considera que la producción no logrará conectar con el público, ¿cuáles son sus motivos?.

Crítica de Variety y valoración del argumento

La revista de cine publicó un artículo titulado "Crítica de 'Digger': como magnate petrolero de Texas, Tom Cruise se excede en la sátira pomposa y pretenciosa de Alejandro G. Iñárritu", firmado por el crítico de cine Owen Gleiberman, quien hace una dura valoración de la película, la cual llegará a los cines este jueves, 1° de octubre.

Para Gleiberman, la cinta se esfuerza demasiado en asemejarse a obras maestras de otros grandes directores, como es el caso de "Dr. Strangerlove", de Stanley Kubrick, mientras que, las actuaciones podrían ser descritas -a su consideración- como las de "una mala película de los hermanos Coen".

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Lo que a Gleiberman no acaba de convencerle es el argumento de la cinta, le parece molesta la forma, desde su perspectiva, en que generan culpa en el expectador que sabe sobre el deterioro ambiental y no hace mucho para combatirlo.

Personajes y sátira en Digger

Y es que la película gira en torno a Digger Gleiberman, un magnate que domina la industria petrolera, poder que le permite tener injerencia en las decisiones del gobierno de Estados Unidos.

En ese sentido, el crítico de "Variety" opina que G. Iñárritu caricaturiza la "arrogancia estadounidense" y compara la interpretación de Cruise que, por momentos, le parece sobreactuada, a la que ejecutó en su papel en "Tropic Thunder", una película de comedia bélica, donde, como en "Digger", su personaje también usa protésicos de silicona.

También equipara su desempeño actoral con las parodias realizadas en "Saturday night live".

Con respecto al trabajo de González Iñárritu usa, en más de una ocasión, la palabra "pretensión" para describirlo, lo que cree que dificultara que las y los espectadores se sientan identificados con el mensaje que quiere enviar; el deterioro en el cambio climático comienza a tener consecuencias visibles y severas.

"'Digger', prácticamente, manipula a su público con sentimientos de culpa, no estoy seguro de que vaya a conectar con el público porque es demasiado pretenciosa, demasiado grandilocuente", escribe.

Además, el experto en cine dejó entrever que, en su opinión, Iñárritu se esmera demasiado en que Cruise brille, por encima de todos los elementos que conforman a la película, necesidad que sería demasiado notable y restaría naturalidad a la hora de presentar el resultado final de su cinta.

"Hace que la película, aunque involuntariamente, parezca centrarse únicamente en Tom Cruise asumiendo este papel e, Iñárritu erigiendo el escenario para que él se sostenga y, eso, es un error garrafal".