Así puedes ver la presentación de Panteón Rococó en "El Tiny"

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El grupo mexicano Panteón Rococó estrenó este jueves 1 de octubre su nueva sesión musical en colaboración con "El Tiny", el evento especial de la famosa serie de conciertos acústicos organizados por NPR Music, conocida como Tiny Desk.

Panteón Rococó en Tiny Desk: homenaje a la música latinoamericana

Esta íntima presentación busca reconocer la influencia del sonido latinoamericano en la música internacional, como parte de su programación dedicada al Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, del 15 de septiembre al 15 de octubre.

El grupo, encabezado por el vocalista Luis Román Ibarra, mejor conocido como Dr. Shenka, ha sido un referente del ska mexicano durante más de tres décadas, con los ritmos contagiosos de la cumbia y sonidos afrocaribeños, construyen letras que abordan las luchas sociopolíticas que siguen sembrando preocupación entre la sociedad mexicana.

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Repertorio y mensajes sociales en la sesión musical

Durante su espacio en la sesión, el grupo interpretó "Arréglame el alma", una metáfora sobre la curación emocional y el ansia de afecta, perfecta para saludar a su audiencia. La siguiente canción fue "1993", un tema que narra un testimonio sobre la desaparición forzada en México.

"México stand up, México resiste, con fuerza, con dignidad, con no violencia... Para todos nuestros desaparecidos en México, te extraño, siempre te busco, algún día nos encontraremos", señaló Román Ibarra, mientras que con su característico estilo enérgico transmite el sentir de la ciudadanía mexicana.

El tercer tema fue "Cha-Cha Love", una canción que retrata el dolor de una ruptura amorosa y la fragmentación de una relación. La siguiente canción fue "La Dosis Perfecta" de 1999, que continúa dejando a la esperanza y al amor como protagonistas de la vida cotidiana de una persona.

Finalmente, la sesión terminó con su éxito más sonado "La Carencia" de 2002, que retrata la realidad de la clase trabajadora, la desigualdad social y la explotación laboral en México, describiendo la falta de oportunidades, el esfuerzo y la resistencia diaria de los trabajadores para salir adelante.

La sesión puede sintonizarse de manera gratuita en el canal oficial de la plataforma digital YouTube de la banda o de la estación estadounidense NPR Music, presente en Washington D.C. El concierto tiene una duración de 22 minutos.

"Más de XXX años de música alrededor del mundo, es bien emocionante estar aquí. Somos Panteón Rococó representando a la Ciudad de México", escribió en X la agrupación, quienes asistieron a la sesión con camisetas que reflejan algunos conflictos sociales en el mundo, como las políticas antinmigrantes del gobierno de Donald Trump.