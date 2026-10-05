¿Quién fue la ganadora de "La casa de los famosos México"?

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Diez semanas después, muchas nominaciones, rencillas, pleitos, lágrimas y una que otra polémica, la cuarta temporada de "La casa de los famosos México" llegó a su gran final.

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Este domingo el público y los habitantes conocieron el nombre del ganador del primer lugar y los cuatro millones de pesos.

Esta vez no hubo videos sobre récords alcanzados ni del fenómeno que crearon los participantes; y es que, esta edición fue calificada por muchos como la más floja en la historia del reality; sin embargo, eso no impidió que semana tras semana se convirtiera en tema de conversación.

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La última gala comenzó con un "congelados", cuando los ganadores de la primera y segunda temporada, Wendy y Mario Bezares ingresaron a la casa para saludar a los finalistas y recordarles lo que estaba en juego.

Gema Garoa, el quinto lugar de la competencia

Tras recordar algunos momentos, conversar con los participantes y exparticipantes sobre sus experiencias, Galilea Montijo cerró las votaciones, que alcanzaron la cantidad de 45 millones 129 mil votos, para dar a conocer al quinto lugar de la competencia: Gema Garoa.

La actriz abandonó la casa para reencontrarse con el público que la ovacionó, además de su abuela y su tía, quienes ya la esperaban.

"No lo puedo creer. Me siento en éxtasis total, estoy tan agradecida con la gente que me salvó tantas veces, que me dio la oportunidad de conocerme", fueron las primeras palabras de Garoa tras regresar a la realidad.

El cuarto lugar es... Ese Pérez

Pero no hubo mucho tiempo para las bienvenidas, apenas los habitantes estaban asimilando la noticia cuando Montijo volvió a conectarse, ahora para dar a conocer el nombre de quien se llevaría la cuarta posición.

Con los finalistas al frente, tomados de las manos y con los nervios a flor de piel se escuchó la frase: "Por decisión del público, el cuarto lugar eres tú... Ese Pérez".

"Llegaste rodeado de expectativas y con el paso de los días vaya que los superaste. Nadie que haya pasado por aquí podrá decir que no se llevó nada de ti. Mi sangre, hoy sales por la puerta grande", así fue como lo despidió "La Jefa".

Ya en el foro, de vuelta a la realidad, el creador de contenido se reencontró con Masad y Flor Vigna, a quien le dedicó unas palabras: "Fuiste lo más dentro del reality, si entrara otra vez... lo volvería a hacer".

Karina Torres se quedó con el tercer lugar

Minutos más tarde, la conductora volvió a hacer contacto, esta vez sosteniendo en las manos el sobre que contenía el nombre del tercer lugar, que resultó ser Karina Torres.

La salida de la influencer fue una sorpresa para todos, pues era la gran favorita para coronarse como ganadora.

"Una perdida que desde hace tiempo se encontró, hoy sales por la puerta grande. Karina le demostraste al mundo como se puede salir de lo que sea con fuerza de voluntad, cuerpo y rostro", fueron las últimas palabras de "La Jefa" para ella.

En su reencuentro con el mundo, la también llamada "Licenciada" fue recibida entre ovaciones y aprovechó el momento para agradecer el cariño del público:

"Gracias a toda la gente", dijo.

El primer lugar se lo llevó Mariana Ochoa

Contra todo pronóstico y algo que el público jamás imaginó es que el primer lugar estuviera disputado entre Mariana Ochoa y Memo Schutz.

Sin embargo, la cantante y el comentarista de deportes lograron sortear todos los retos y colarse hasta los últimos minutos de la gran final.

Por cuarta y última vez en esta temporada, Galilea apareció en la pantalla de la casa para dar a conocer quien, por decisión del público, se llevaría el primer lugar del reality.

"Mariana" pronunció la conductora, y casi de inmediato las lágrimas se asomaron.

"Gracias, gracias, gracias", fue lo único que la cantante pudo decir.

Memo salió de la casa con el segundo lugar y entonces la exOV7 se quedó completamente sola para recorrer por última vez el lugar que fue su hogar durante los últimos 71 días y apagar las luces hasta que la casa vuelva a abrir sus puertas.