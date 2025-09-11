Ataques israelíes matan al menos 35

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza.- Israel llevó a cabo una nueva ronda de intensos ataques aéreos en Yemen el miércoles, días después de que los rebeldes hutíes lanzaron un ataque con drones que alcanzó un aeropuerto israelí. Al menos 35 personas murieron y más de 130 resultaron heridas, según el Ministerio de Salud controlado por los hutíes.

La mayoría de los fallecidos estaban en Saná, la capital, donde un cuartel militar y una estación de combustible fueron algunos de los sitios alcanzados, añadió el ministerio. Los equipos de búsqueda continuaban excavando entre los escombros.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que buscaría sanciones y una suspensión parcial del comercio con Israel debido a la guerra en la Franja de Gaza. La medida se suma al aislamiento global sin precedentes de Israel lidia con las consecuencias de su ataque efectuado el martes contra líderes de Hamás en Qatar, país aliado de Estados Unidos.

Al-Masirah, un canal de noticias satelital controlado por los hutíes, informó que uno de los ataques en Yemen alcanzó un edificio de la sede militar en el centro de Saná.

Isael había realizado antes oleadas de ataques aéreos en respuesta al lanzamiento de misiles y drones por parte de los hutíes hacia el territorio israelí. Los rebeldes, respaldados por Irán, dicen que apoyan a Hamás ya los palestinos en la Franja de Gaza, y el domingo dispararon un dron que penetró las defensas aéreas multicapas de Israel y se estrelló en el aeropuerto del sur del país.

Israel reiteró sus llamados para que alrededor de un millón de personas evacúen la Ciudad de Gaza, donde ha bombardeado edificios altos.