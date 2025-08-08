MERLINA REGRESA

erlina Addams regresó a la pantalla con el gran estreno de “Merlina 2” en Netflix, y dejó al mundo entero de qué hablar.

La segunda temporada de Merlina se estrenó este miércoles y a tan poco tiempo, millones de espectadores ya han devorado los primeros cuatro capítulos que salieron.

En esta entrega -o lo que se ha visto de ella- el misterio, los secretos familiares y el humor negro demuestran que todavía tienen muchas cartas por jugar.

Para los entusiastas que ya están ansiosos por saber el desenlace de esta temporada la espera no será larga, pues la segunda parte de “Merlina 2” llegará a la plataforma de streaming el próximo 3 de septiembre.

Esta nueva temporada llega con la sorpresa de más tiempo en pantalla para los demás integrantes de la familia Addams, pues Pericles comienza su propia travesía en la Academia Nevermore y Morticia y Gomez se mantienen más cerca de sus hijos.

La segunda parte de “Merlina 2” también contará con cuatro capítulos y se estrenarán de manera simultánea en Netflix.

Estos capítulos darán un cierre total a la segunda entrega de Merlina, sin embargo, una tercera temporada ha sido confirmada por parte de la plataforma.

Hasta la fecha, no se sabe mucho sobre “Merlina 3”, pero por de acuerdo con el avance de la segunda temporada, se espera ver a una Merlina mucho más en control de sus habilidades psíquicas y lista para enfrentar diferentes retos y solucionar nuevos misterios.