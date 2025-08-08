Registrarán a mujeres en programa Bienestar
RIOVERDE.- Invitan a las mujeres a registrarse dentro del programa Pensión Mujeres Bienestar, trámite que podrá realizarse durante todo el mes de agosto y obtener este beneficio del gobierno federal.
Personal de Gobierno federal instaló un módulo de registro de pensión en la plaza principal de Rioverde, donde se estará atendiendo de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde.
El programa es para beneficio de personas de 60 a 64 años de edad, los requisitos son acta de nacimiento, Curp, credencial del INE y comprobante de domicilio.
En caso de que alguna persona requiera de este apoyo y no pueda acudir a registrarse, un familiar podrá presentarse y presentar la documentación y posteriormente un trabajador acudirá al domicilio a recabar la información, para que el trámite quede concluido.
El apoyo es de 3 mil pesos bimestrales y lo estarán recibiendo a partir del mes de diciembre quienesse registren en esta temporada.
