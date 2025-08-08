Presentan resultados de cursos en el CEART

Este viernes 8 de agosto se realizarán las presentaciones de resultados de los cursos de verano del Centro de las Artes de San Luis Potosí (CEART). Las actividades incluyen recitales, exposiciones y proyecciones a cargo de niñas, niños y jóvenes que participaron en talleres artísticos durante el periodo vacacional.

La jornada inicia a las 10:30 horas en la Sala de Conciertos con el recital del Taller de Iniciación a la Música. El programa incluye interpretaciones de piano, violín, guitarra, canto y batería. Participarán estudiantes con piezas como “Himno a la Alegría” de Beethoven, “Yellow Submarine”, “La Llorona” y canciones de películas como Encanto y Up. Los ensambles corales e instrumentales infantiles y juveniles también forman parte del programa.

A las 12:15 horas en el espacio Black Box se presentarán los resultados del taller “Experiencia Artística en Vacaciones”, que abarca disciplinas como música, danza, teatro, artes visuales e interdisciplina. Las y los participantes mostrarán ejercicios escénicos y creativos desarrollados junto a docentes como Paola Zuleica Tolentino, Karla Montserrat Estrada y Salvador Hernández Coronado.

A las 12:45 horas en la Sala 9 de Plaza Centenario se abrirá la exposición colectiva de los talleres de pintura infantil y “Metamorfosis”. Se presentarán trabajos visuales dirigidos por las y los docentes Yanel Villarreal y Akan Castro. Las piezas exhibidas reflejan procesos de experimentación gráfica desarrollados durante el verano.

La jornada concluye a las 18:00 horas con la proyección de cortometrajes creados en el taller “Cronotropo”, una actividad enfocada en la iniciación cinematográfica. La muestra se realizará en la Teleaula del CEART, con historias ideadas, grabadas y editadas por niñas y niños que participaron en el curso.