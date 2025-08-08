Israel planea el control de Gaza

Tel Aviv, Israel.- El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo el jueves que, para destruir a Hamás, Israel tiene la intención de tomar el control total de la Franja de Gaza y, posteriormente, transferir su administración a fuerzas árabes amigas, mientras el Gabinete de Seguridad de Israel analizaba una ampliación de su ofensiva de 22 meses.

En una entrevista con Fox News, cuando se le preguntó si Israel “tomaría el control de toda Gaza”, Netanyahu respondió: “Tenemos la intención de hacerlo, para garantizar nuestra seguridad, eliminar a Hamás y permitir que la población de Gaza sea libre”. El Gabinete de Seguridad aún tendría que aprobar tal decisión.

“No queremos quedárnosla. Queremos tener un perímetro de seguridad”, dijo Netanyahu. “Queremos entregarla a fuerzas árabes que la gobiernen adecuadamente sin amenazarnos y dando a los gazatíes una buena vida”.

En Gaza, donde la guerra aérea y terrestre de Israel ya ha provocado la muerte de decenas de millas de personas, además de desplazar a la mayor parte de la población, destruir vastas áreas y causar severa hambre y generalizada, a los palestinos les esperan aún más miseria.

El jueves, al menos 42 palestinos murieron en ataques aéreos y tiroteos israelíes en el sur del enclave, según hospitales locales.

De las 42 personas muertas el jueves, al menos 13 buscaban ayuda en una zona militar israelí en el sur de Gaza, donde los convoyes de ayuda de la ONU son abrumadores por saqueadores y multitudes desesperadas. Otros dos murieron en caminos que conducen a sitios cercanos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF por sus siglas en inglés), un contratista estadounidense respaldado por Israel.

La expansión de las operaciones militares aislaría aún más a Israel en el ámbito internacional, después de que varios de sus aliados occidentales más cercanos le pidieran que termine la guerra y facilite más ayuda humanitaria. En Israel, las familias de los rehenes han convocado protestas masivas el jueves, temiendo que una escalada pueda condenar a sus seres queridos.

La mayoría de los rehenes han sido liberados en acuerdos, pero 50 permanecen dentro de Gaza; se piensa que alrededor de 20 de ellos siguen con vida.