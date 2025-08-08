logo pulso
Por EFE

Agosto 08, 2025 03:00 a.m.
A
Pagarán un precio alto, señala Hamás

Jerusalén.- La organización islamista palestina Hamás advirtió este jueves en un comunicado al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que expandir su actual ofensiva en Gaza “no será pan comido” y que le conllevará “pagar un alto precio” con más bajas entre los soldados israelíes.

“Lo que el criminal de guerra Netanyahu planea es continuar su estrategia de genocidio y desplazamiento cometiendo más crímenes contra nuestro pueblo palestino en la Franja de Gaza”, se indica en el comunicado.

Además, para Hamás el anuncio de Benjamin  Netanyahu, en el que también dijo que de la gobernanza de la Franja se encargarán “fuerzas árabes” sin la presencia de Hamás, “representa un claro cambio de rumbo en las negociaciones” para alcanzar un acuerdo de alto el fuego.

“Los planes de Netanyahu de expandir la agresión confirman sin lugar a dudas que busca deshacerse de sus prisioneros (en alusión a los rehenes) y sacrificarlos para servir a sus intereses personales y sus agendas ideológicas extremistas. Afirmamos que Gaza se mantendrá resistente a la ocupación y a los intentos de imponerle una tutela”, aseveró en el comunicado el grupo palestino.

