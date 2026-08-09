Nuevos detalles sobre la muerte de Liam Payne en Argentina

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 9 (EL UNIVERSAL).- A casi dos años de la muerte de Liam Payne, nuevos documentos revelan detalles sobre las últimas horas que el cantante pasó en Argentina.

Investigación sobre la muerte de Liam Payne en Buenos Aires

El exmiembro de One Direction murió el 16 de octubre de 2024, a los 31 años, tras caer del balcón del hotel CasaSur Palermo, en Buenos Aires, y la autopsia determinó que falleció por politraumatismo y múltiples fracturas, además de que los exámenes toxicológicos mostraron rastros de alcohol, cocaína y antidepresivos.

En recientes documentos obtenidos por el Daily Mail y fotografías de la investigación policial se exhibe que el intérprete británico estuvo bebiendo y charlando con dos trabajadoras sexuales y estuvo dentro de su hotel.

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Liam, además, bailó alrededor de un poste en la noche anterior y también se aprecian fotos de empleados del hotel llevando bebidas alcohólicas a su habitación.

Las trabajadoras sexuales habrían declarado a los investigadores que Liam les interpretó algunos temas y les preguntó dónde podía conseguir cocaína y que inclusive pediría ayuda para preparar crack.

Los fiscales ya habían señalado anteriormente que empleados del hotel llevaron a Liam a su habitación desde el vestíbulo.

Acciones legales y acusaciones en el caso Liam Payne

Más tarde se informó que Liam aparentemente intentaba escapar del hotel cuando cayó desde el tercer piso. Según una fuente, en otra ocasión su guardaespaldas lo había encerrado en un apartamento en Florida ante sospechas de consumo de estupefacientes. Sin embargo, Payne logró escapar del lugar utilizando una manguera desde la terraza.

En cuanto a la parte legal, en diciembre de 2024 un fiscal argentino había acusado a cinco personas por su posible relación con la muerte de Liam Payne y por presuntamente haberle proporcionado drogas.

Sin embargo, unos meses después, en febrero de 2025, la Cámara de Apelaciones decidió retirar los cargos por homicidio culposo contra tres de ellos: Rogelio Luis Nores, amigo y representante de Liam en Argentina; Esteban Reynaldo Grassi, jefe de recepción del hotel CasaSur, y Gilda Agustina Martín, gerente del establecimiento.

Los otros dos acusados, Ezequiel David Pereyra y Braian Nahuel Paiz, sí continuaron vinculados al proceso, aunque por el presunto suministro de drogas. Pereyra trabajaba en el hotel donde se hospedaba Liam, mientras que Paiz era camarero en otro establecimiento de Puerto Madero.

De acuerdo con la resolución judicial, ambos habrían entregado cocaína al cantante durante su estancia en Buenos Aires, a cambio de un pago.