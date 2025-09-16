logo pulso
Muere Robert Redford, leyenda del cine, a los 89 años

El actor, director y productor falleció en su hogar de Sundance; deja un legado de clásicos en Hollywood

Por El Universal

Septiembre 16, 2025 01:27 p.m.
A
Redford, icono del cine mundial

Redford, icono del cine mundial

Actor, director, productor y fundador del Sundance Institute, Redford transformó no solo la manera de actuar en la gran pantalla, sino también el rumbo del cine independiente.

Su primer papel llegó en War Hunt (1962), pero el reconocimiento internacional explotó con Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), junto a Paul Newman. Luego vinieron clásicos como The Sting (1973), Tal como éramos (1973), Todos los hombres del presidente (1976) y El gran Gatsby (1974).

En 1980 debutó como director con Ordinary People (Gente corriente), cinta que obtuvo cuatro premios Oscar, incluido el de Mejor Director para él. También dirigió A River Runs Through It (1992) y Quiz Show (1994), consolidando su prestigio detrás de cámaras.

Sundance: su mayor legado

En 1981 fundó el Sundance Institute y el Festival de Cine de Sundance, que con el tiempo se convirtió en la principal plataforma del cine independiente en Estados Unidos. Gracias a este espacio, directores como Quentin TarantinoSteven Soderbergh o Damien Chazelle dieron sus primeros pasos hacia la fama.

Sundance, junto a Cannes, Venecia, Berlín y Toronto, terminó por consolidarse como uno de los cinco festivales más importantes del mundo.

El retiro y los últimos años

Aunque anunció su retiro en 2018 tras The Old Man & the Gun, mantuvo participaciones como actor y productor. Incluso apareció en el universo Marvel con el personaje Alexander Pierce en Capitán América: El Soldado del Invierno y Avengers: Endgame.

A lo largo de su carrera recibió un OscarBAFTAGlobos de Oro, la Medalla Presidencial de la Libertad, el Kennedy Center Honors y el César Honorífico. En 2014, Time lo incluyó entre las 100 personas más influyentes del mundo.

Vida personal

Redford estuvo casado con la historiadora Lola Van Wagenen, con quien tuvo cuatro hijos. En 2009 contrajo matrimonio con la pintora alemana Sibylle Szaggars. La familia enfrentó tragedias, como la muerte de su primer hijo, Scott, a los dos meses de nacido, y la de James en 2020 por cáncer. Le sobreviven sus hijas Shauna y Amy, ambas vinculadas al arte y el cine.

