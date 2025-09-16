logo pulso
Seguridad

En NL, aprehenden a presunto ladrón potosino

Por Redacción

Septiembre 16, 2025 03:00 a.m.
En labores de colaboración interinstitucional e intercambio de información, la Fiscalía General del Estado, en coordinación de la Fiscalía de Nuevo León, logró cumplimentar una orden de aprehensión en contra de Eli “N”, señalado como probable responsable del delito de robo calificado ocurrido en territorio potosino.

Los hechos por los cuales se le investiga al imputado se registraron en la región media de la entidad potosina, donde se habría apropiado de pertenencias de la víctima, quien acudió ante un Agente del Ministerio Público de la Delegación Tercera, mismo que aperturó la carpeta de investigación correspondiente.

Tras obtener la orden de aprehensión respectiva, se llevaron a cabo diversas indagatorias para darle seguimiento al caso, logrando establecer que el probable responsable, mismo que huyó a la ciudad de Monterrey, intentando evadir la acción de la justicia potosina.

Una vez que fue localizado, los homólogos de aquella entidad informaron a los investigadores potosinos sobre su captura para que se trasladaran a tierras del norte y regresarlo ante el Juez de control que lo requiere.

