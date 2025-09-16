Villa de Pozos realiza concurso de marmotas llamadas “gallitos”

Dentro de las festividades patrias de cada año, en Villa de Pozos se realiza el Concurso de Gallitos, tradición que consiste en la confección de marmotas por parte de residentes de los cuatro cuarteles o barrios que conforman la cabecera municipal: Aguilares, Casanova, Las Cruces y Olivos.

Las y los portadores de estas marmotas o figuras festivas artesanales, ejecutan la Danza de los Gallitos durante o después de la tradicional ceremonia del Grito de Dolores y actúan “peleando” entre sí, imitando los movimientos de los gallos de pelea.

Este año, al final del certamen, se premiarían los mejores “gallitos” en las categorías infantil, juvenil y femenil. Esta tradición es otros de los aspectos que dan a Villa de Pozos un carácter único, como sucede con la Procesión de los Cristos que se realiza en la Semana Santa.

Cosa curiosa resulta la “tradición” paralela a Los Gallitos, que es la manifestación de rencillas añejas entre habitantes de los diversos cuarteles, que en ocasiones terminan en peleas reales posteriores a la celebración del tradicional Grito de Dolores.

Este año, Villa de Pozos contó con alrededor de 90 elementos de diversas corporaciones de seguridad pública para evitar precisamente desmanes que afectaran a la población asistente a los festejos patrios.