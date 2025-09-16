Obispo emérito de Xochimilco celebra misa a la Virgen de La Soledad

En el marco de los Festejos Patronales en honor a la Virgen de la Soledad, el Obispo emérito de Xochimilco, Andrés Vargas Peña presidió la ceremonia religiosa del mediodía en la Parroquia de Nuestra Señora de la Soledad.

El párroco Gerardo Vaglienty Rivera, dio la bienvenida al monseñor, así como a otros sacerdotes del decanato. Recordó que como cada 15 de septiembre, la cabecera municipal y la comunidad católica, celebran a su patrona con entusiasmo y mucha devoción.

La festividad coincide con el aniversario del Grito de Independencia; sin embargo, la fe y devoción hacia la Virgen se han mantenido vigentes a lo largo de los años, a través de diversas actividades religiosas que atraen a cientos de fieles al templo parroquial.

Durante la eucaristía, el Obispo llamó a los creyentes a conservar el fervor hacia la Virgen, leer y meditar las Sagradas Escrituras, sobre todo, ponerlas en práctica en la vida cotidiana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“La fidelidad, aunque es una condición difícil de sostener, es a lo que Cristo nos invita: a permanecer fieles a Él y a la familia, incluso cuando eso implique sufrimiento, tal como la Santísima Virgen nos enseñó. Contemplemos a la Virgen de la Soledad y dejemos que nos conduzca a Cristo”, expresó

Como parte del programa religioso, durante los primeros días de septiembre, se realizan rosarios de aurora, encuentros con grupos parroquiales, catequesis infantil, vigilias y procesiones, además de actividades organizadas por cofradías, asociaciones y distintos sectores de la comunidad.

Para la tarde-noche, la festividad incluye la quema de los tradicionales castillos de pólvora, así como una peregrinación por las calles principales, acompañada de danzantes y música de banda