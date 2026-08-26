logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

Fotogalería

Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Dolly Parton murió en Nashville tras breve batalla contra cáncer

Con más de 55 nominaciones al Grammy, Dolly Parton dejó un legado musical y social significativo en Tennessee.

Por AP

Agosto 26, 2026 02:48 p.m.
A
Dolly Parton murió en Nashville tras breve batalla contra cáncer
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La estrella de la música country Dolly Parton, que logró ascender de una cabaña en las montañas de Tennessee hasta la fama mundial, murió en Nashville a los 80 años tras padecer cáncer.

      "Tras enfrentar con valentía una breve batalla contra el cáncer, partió hoy de su vida terrenal en el Centro Oncológico Vanderbilt-Ingram, rodeada de seres queridos", dijo el martes su publicista, Marcel Pariseau en un comunicado.

      Conocida por su figura curvilínea, sus enormes pelucas rubias y sus atuendos ajustados que acompañaban su ingenio autocrítico, fue una de las personalidades más queridas de la música y más allá: una celebridad poco común cuyo atractivo trascendió generaciones, geografías y la política.

      Escribió cientos de canciones, incluidos clásicos como "Jolene", "Coat of Many Colors" e "I Will Always Love You", que sumaron más de 100 millones de ventas en todo el mundo y más de 1.000 millones de reproducciones en línea. Parton, que durante sus presentaciones pulsaba banjos, guitarras y dulcémeres adornados con joyas con sus largas uñas, fue una filántropa generosa y una empresaria exitosa cuyos proyectos incluyeron un parque temático en las estribaciones de las Montañas Humeantes, cerca de su lugar de nacimiento.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Su carrera estuvo marcada para siempre por su crianza como una de 12 hijos nacidos en lo que ella llamaba una familia de Tennessee "pobrísima". Fundó su organización educativa sin fines de lucro, Imagination Library, para enviar libros gratuitos a niños en Tennessee porque su padre, que dejó la escuela para trabajar en la granja, tuvo dificultades para aprender a leer.

      Las primeras actuaciones musicales de Parton fueron en la iglesia, donde su abuelo era predicador. A los 10 años, estaba aprendiendo guitarra y cantando en programas locales de televisión. A los 13, apareció en el Grand Ole Opry en Nashville, donde Johnny Cash la presentó como "una niñita de allá arriba, del este de Tennessee".

      Con 55 nominaciones al Grammy y 10 victorias, Parton es la tercera mujer más nominada en la historia de los Grammy, solo detrás de Beyoncé y Taylor Swift.

      Parton atravesó divisiones sociales y políticas, a través de múltiples generaciones de fans, urbanos y rurales y los de en medio. En años electorales tumultuosos, no era raro ver camisetas de "Dolly para presidenta". Pero era estricta en no expresar sus propias creencias políticas, y a menudo eludía preguntas sobre presidentes, candidatos, políticas y otras controversias.

      Cuando la Fundación del Salón de la Fama del Rock & Roll envió una boleta en 2022 con su nombre, sin embargo, ella dijo que sentía que no se lo había ganado; los votantes respondieron con un "Hello, Dolly". Parton asistió a la ceremonia de inducción, actuó y luego lanzó un álbum de rock.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Dolly Parton deja legado cultural y social en Tennessee y el mundo
      Dolly Parton deja legado cultural y social en Tennessee y el mundo

      Dolly Parton deja legado cultural y social en Tennessee y el mundo

      SLP

      AP

      Su Imagination Library regaló más de 200 millones de libros a niños y apoyó la vacuna contra COVID-19.

      Dolly Parton murió en Nashville tras breve batalla contra cáncer
      Dolly Parton murió en Nashville tras breve batalla contra cáncer

      Dolly Parton murió en Nashville tras breve batalla contra cáncer

      SLP

      AP

      Con más de 55 nominaciones al Grammy, Dolly Parton dejó un legado musical y social significativo en Tennessee.

      Miley Cyrus expresa su dolor por muerte de Dolly Parton
      Miley Cyrus expresa su dolor por muerte de Dolly Parton

      Miley Cyrus expresa su dolor por muerte de Dolly Parton

      SLP

      El Universal

      Dolly Parton falleció a los 80 años tras una breve batalla contra el cáncer, dejando un legado en la música country.

      Tim Curry también conquistó los videojuegos
      Tim Curry también conquistó los videojuegos

      Tim Curry también conquistó los videojuegos

      SLP

      El Universal

      El actor británico falleció en Los Ángeles dejando un legado en cine, teatro y juegos digitales.