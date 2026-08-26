Video | Katy Perry reúne a miles de fans en show en la Fenapo

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Katy Perry reunió a miles de asistentes en El Foro de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), tras una gran expectativa sobre su participación en la fiesta anual en San Luis Potosí.

Durante el concierto, la cantante interpretó buena parte de sus éxitos como "Firework", "Roar", "Teenage Dream", "Dark Horse", "California Gurls", "Hot n Cold" y "The One That Got Away".

Katy Perry interactuó con los potosinos con un show llenó de luces, pantallas y una gran botella inflable que recorrió parte del público.

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?? | Katy Perry reunió a miles de fans en show en #SLP

La cantante estadounidense interactuó con el público con un show llenó de luces, energía y su botella inflable.

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Para el gobierno estatal, la llegada de visitantes durante la recta final de la Fenapo también se reflejó en la actividad turística y económica de San Luis Potosí, al registrarse una ocupación hotelera del 80 por ciento, además de una importante dinámica para restaurantes, comercios, transporte y prestadores de servicios.