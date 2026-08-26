logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

Fotogalería

Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Criminales de Tamaulipas y Jalisco buscan entrar a territorio potosino: JJH

Señaló que en la última semana van cerca de 20 detenciones

Por Rubén Pacheco

Agosto 26, 2026 02:41 p.m.
A
Jesús Juárez Hernández / Foto: Citlally Montaño-Pulso

Jesús Juárez Hernández / Foto: Citlally Montaño-Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Después de reforzar la presencia policial en el municipio de Ciudad Valles por el recrudecimiento de ataques a infraestructura de videovigilancia, la Guardia Civil Estatal (GCE), reportó en la última semana cerca de 20 detenciones de narcomenudistas e integrantes de una célula delictiva que pretende ingresar a dicha municipalidad.

      En entrevista, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), admitió que la "realidad ahí está y no la podemos negar", es decir, grupos delincuenciales buscan insertarse en territorio potosino.

      Puntualizó que, mientras la mayoría de las personas arrestadas en la región huasteca proceden del estado de Tamaulipas, las detenidas en la frontera con Guanajuato provienen del estado de Jalisco.

      "Estos sucesos, pues lo que nos hacen, es redoblar los esfuerzos y sube la estadística de detenidos, derivado de la venta de droga y estos eventos (daño a la tecnología)", subrayó.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Aclaró que la Policía de Investigación (PDI) será la autoridad responsable de valorar si todavía faltan criminales por detener, definir la identidad y determinar el modus operandi, a fin de seguir con los operativos de disuasión.

      "Ya hay en Ciudad Valles hemos tenido algunos operativos que han dado resultado, sobre todo, detenidos por posesión de droga y algunos participantes de estos intentos de agresiones de sacar de servicio nuestra tecnología que tenemos implementada en la huasteca", remató.

      LEA TAMBIÉN

      Confirma SSPC intento de daños a cámaras del C4 en Valles

      La GCE detectó que las ráfagas de arma de fuego buscaba evitar la identificación de vehículos

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Criminales de Tamaulipas y Jalisco buscan entrar a territorio potosino: JJH
      Criminales de Tamaulipas y Jalisco buscan entrar a territorio potosino: JJH

      Criminales de Tamaulipas y Jalisco buscan entrar a territorio potosino: JJH

      SLP

      Rubén Pacheco

      Señaló que en la última semana van cerca de 20 detenciones

      Katy Perry reúne a miles de fans en show en la Fenapo
      Katy Perry reúne a miles de fans en show en la Fenapo

      Katy Perry reúne a miles de fans en show en la Fenapo

      SLP

      PULSO

      Interactuó con el público con un show llenó de luces, pantallas y una gran botella inflable

      Buscaría PRI alianza con el PVEM en SLP: Alito Moreno
      Buscaría PRI alianza con el PVEM en SLP: Alito Moreno

      Buscaría PRI alianza con el PVEM en SLP: "Alito" Moreno

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Señaló que el objetivo es evitar la victoria de Morena en 2027

      Cúpulas nacionales decidirán alianzas en SLP, dice Gallardo
      Cúpulas nacionales decidirán alianzas en SLP, dice Gallardo

      "Cúpulas nacionales decidirán alianzas en SLP", dice Gallardo

      SLP

      Rubén Pacheco

      Destacó que el PVEM mantiene puertas abiertas para ir con otros partidos en 2027