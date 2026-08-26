Criminales de Tamaulipas y Jalisco buscan entrar a territorio potosino: JJH
Señaló que en la última semana van cerca de 20 detenciones
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Después de reforzar la presencia policial en el municipio de Ciudad Valles por el recrudecimiento de ataques a infraestructura de videovigilancia, la Guardia Civil Estatal (GCE), reportó en la última semana cerca de 20 detenciones de narcomenudistas e integrantes de una célula delictiva que pretende ingresar a dicha municipalidad.
En entrevista, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), admitió que la "realidad ahí está y no la podemos negar", es decir, grupos delincuenciales buscan insertarse en territorio potosino.
Puntualizó que, mientras la mayoría de las personas arrestadas en la región huasteca proceden del estado de Tamaulipas, las detenidas en la frontera con Guanajuato provienen del estado de Jalisco.
"Estos sucesos, pues lo que nos hacen, es redoblar los esfuerzos y sube la estadística de detenidos, derivado de la venta de droga y estos eventos (daño a la tecnología)", subrayó.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Aclaró que la Policía de Investigación (PDI) será la autoridad responsable de valorar si todavía faltan criminales por detener, definir la identidad y determinar el modus operandi, a fin de seguir con los operativos de disuasión.
"Ya hay en Ciudad Valles hemos tenido algunos operativos que han dado resultado, sobre todo, detenidos por posesión de droga y algunos participantes de estos intentos de agresiones de sacar de servicio nuestra tecnología que tenemos implementada en la huasteca", remató.
Confirma SSPC intento de daños a cámaras del C4 en Valles
La GCE detectó que las ráfagas de arma de fuego buscaba evitar la identificación de vehículos
no te pierdas estas noticias
Criminales de Tamaulipas y Jalisco buscan entrar a territorio potosino: JJH
Rubén Pacheco
Señaló que en la última semana van cerca de 20 detenciones
Katy Perry reúne a miles de fans en show en la Fenapo
PULSO
Interactuó con el público con un show llenó de luces, pantallas y una gran botella inflable
Buscaría PRI alianza con el PVEM en SLP: "Alito" Moreno
Ana Paula Vázquez
Señaló que el objetivo es evitar la victoria de Morena en 2027