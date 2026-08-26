logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

Fotogalería

Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

A proceso, sujeto acusado de violación en comunidad El Zacatón

La denuncia de la madre permitió la captura y vinculación del presunto agresor

Por Redacción

Agosto 26, 2026 02:18 p.m.
A
A proceso, sujeto acusado de violación en comunidad El Zacatón
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) obtuvo la vinculación a proceso de Eloy "N", por su probable responsabilidad en los delitos de violación equiparada y violación agravada, en agravio de una persona menor de edad.

      Los hechos habrían ocurrido en abril de 2026, cuando en un camino de terracería de la localidad La Dulcita, en Villa de Ramos, el imputado habría agredido sexualmente a la víctima.

      Derivado de la denuncia presentada por la madre de la menor, agentes del Ministerio Público integraron la carpeta de investigación y reunieron los datos de prueba para obtener la orden de aprehensión correspondiente, con lo cual, el señalado fue capturado por la Policía de Investigación (PDI) en la comunidad El Zacatón, de la misma demarcación.

      En audiencia inicial, la Fiscalía expuso los argumentos y datos de prueba que permitieron al Juez de control resolver por la vinculación a proceso del imputado; asimismo, aprobó como medida cautelar la prisión preventiva justificada, por lo que Eloy "N" permanecerá interno en un Centro Estatal de Reinserción Social, en tanto avanza su proceso penal.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      A proceso, sujeto acusado de violación en comunidad El Zacatón
      A proceso, sujeto acusado de violación en comunidad El Zacatón

      A proceso, sujeto acusado de violación en comunidad El Zacatón

      SLP

      Redacción

      La denuncia de la madre permitió la captura y vinculación del presunto agresor

      Detienen a dos con droga y ponchallantas en Valles
      Detienen a dos con droga y ponchallantas en Valles

      Detienen a dos con droga y ponchallantas en Valles

      SLP

      Redacción

      La GCE también aseguró artefactos conocidos como "ponchallantas" durante el operativo Huasteca Segura.

      Hallan narcolaboratorios y caen 11 en límites con Guanajuato
      Hallan narcolaboratorios y caen 11 en límites con Guanajuato

      Hallan "narcolaboratorios" y caen 11 en límites con Guanajuato

      SLP

      Redacción

      Las personas detenidas, son provenientes de Durango, Sonora y Sinaloa, señaló la SSPC

      Cae otro diablero de Abastos por presunta distribución de drogas
      Cae otro diablero de Abastos por presunta distribución de drogas

      Cae otro "diablero" de Abastos por presunta distribución de drogas

      SLP

      Redacción

      Se le aseguraron más de 60 dosis tras la detención en la calle Sexta Oriente