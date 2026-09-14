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Hayden Panettiere habría muerto por sobredosis de fentanilo

El caso sigue bajo análisis forense mientras la DEA rastrea al proveedor ilegal.

Por El Universal

Septiembre 14, 2026 03:15 p.m.
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Hayden Panettiere habría muerto por sobredosis de fentanilo
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- "TMZ" publica información extraoficial acerca de la muerte de Hayden Panettiere. De acuerdo con las fuentes del medio, la causa que habría detonado en el deceso de la actriz habría sido la ingesta de un medicamento contraindicado, el cual mezclaba dos sustancias; la oxicodona y el fentanilo.

      Detalles confirmados sobre la causa del deceso

      Desde que la actriz de 36 años perdió la vida, el 16 de agosto del 2026, las primeras investigaciones sugerían que, Hayden habría sufrido de una sobredosis, sin embargo, el forense que se encarga del caso, pidió reservas, antes de especular sobre lo sucedido, hasta que se realizaran todos los estudios que arroja una autopsia.

      A pocos días de que se cumpla un mes del fallecimiento de Panettiere, "TMZ", portal de noticias estadounidense, que ha dado puntual seguimiento al tema, publica un artículo, basado en lo revelado por una fuente cercana y, aparentemente, de confianza, la cual señala que, entre las sustancias que habrían causado que el corazón de la joven se detuviera, se encuentra el fentanilo.

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      Acciones de la autoridad y seguimiento del caso

      De acuerdo con el medio, Hayden habría tenido acceso a ese medicamento a través de un traficante de sustancias ilícitas, el cual, presuntamente, le suministraba otros medicamentos, vendidos por medio del mercado negro.

      Y aunque, al parecer, la pastilla que ingirió era oxicodona, la cual se utiliza para atenuar los dolores que un analgésico común no apaciguaría, sin embargo, el fármaco habría sido alterado con fentanilo, una sustancia fabricada ilegalmente que, muchas veces, es mezclada con otras sustancias para impulsar que aquella o aquel que la consuma experimente una mayor dependencia al producto que cree que está ingiriendo.

      La fuente de "TMZ" también afirmó que, por lo grave que resulta la situación, de ser que la información que circula es fidedigna, la DEA, la Administración de Control de Drogas de EU, ya estaría encargándose de rastrear el paradero del traficante de estupefacientes, en el que sugieren que lleva varios años en el mercado ilegal de sustancias.

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