Sheinbaum lidera ranking de presidentes mejor evaluados en LA

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De acuerdo con el ranking de presidentes latinoamericanos de CB Global Data, del mes de septiembre de 2026, la mandataria federal mexicana Claudia Sheinbaum Pardo se posicionó como la jefa de Estado con mayor aprobación a nivel regional, con un porcentaje de 69.0%.

En segundo lugar se ubica Nayib Bukele de El Salvador con 66.2%, mientras que el tercer sitio del podio lo ocupa el ultraderechista que recién asumió el poder en Colombia, Abelardo De la Espriella, con 53.6% de imagen positiva.

En el lado contrario del ranking, los presidentes con peor imagen pública en sus respectivos países son Bernardo Arévalo, de Guatemala, quien se ubica en el último lugar con apenas un 28.2% de imagen positiva, seguido de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, con 28.8% y luego José Raúl Mulino, de Panamá, con 32.1% de aprobación ciudadana.

CB Global Data detalla que en cuanto a la variación de la imagen positiva respecto de la medición anterior, el presidente que registra un crecimiento mayor fue Luis Abinader, de República Dominicana, con un alza de 2.7 puntos porcentuales. En contraste, Rodrigo Paz, de Bolivia, presentó la caída más drástica del ranking, con una disminución de 8.9 puntos porcentuales respecto de la medición del mes pasado.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene un índice de desaprobación muy bajo, de apenas 28.3%. De acuerdo con la encuestadora, su imagen positiva en el mes de agosto pasado fue de 66.5%, es decir, creció en 2.5 puntos.

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Los presidentes mejor evaluados de LA

Según CB Global Data, el ranking de los 10 presidentes mejor evaluados quedó de la siguiente forma este mes.

Claudia Sheinbaum Pardo, México: 69%

Nayib Bukele, El Salvador: 66.2%

Abelardo De la Espriella, Colombia: 53.6%

Keiko Fujimori, Perú: 42.4%

Luis Abinader, República Dominicana: 50.8%

Laura Fernández, Costa Rica: 49.7%

Luiz Inácio Lula da Silva, Brasil: 48.5%

Daniel Noboa, Ecuador: 47.4%

Santiago Peña, Paraguay: 45.5%

Nasry Asfura, Honduras: 43.2%.