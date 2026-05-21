Christian Nodal aborda traiciones y conflictos en su nuevo sencillo

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 21 (EL UNIVERSAL).-

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" el último adelanto de su nuevo disco "Bandera Blanca", en el que deja testimonio de todo lo que ha pasado en su vida en los últimos meses con fuertes declaraciones.se muestra solo, encon elementos representativos como unademostrando su fe, además, la letra parece ser una contestación a más de una persona."Mi. Donde todo es incierto. Y ha recorrido por cada rincón del mundo hasta llegar a ti. Las historias que se inventan y te venden de mí. No me quitan el sueño porque soy un soñador", dice en la parte más introspectiva.Entre las polémicas que parece resolver en este sencillo se encuentra lapor eldel nombre que en las semanas recientes lo ha tenido en unAsí como a otras personas que a lo largo de su carrera pese a laque les ha brindado ya sea en lo profesional o en lo personal lo han traicionado.. Brindo por la bendición. Yo ya me quité la venda. Sé quién pagó con traición", señala.De igual manera parece reafirmarse como eldelasegurando que pese a haber estadopor un periodo prolongado nadie pudo ocupar su lugar.El resto de la canción es, pero con precisión hablando de cómo fuecon 17 años, afirmó que su único interés es poderde personas." deja las expectativas altas por elde su personaje "", la época más confrontativa de Christian que seguramente brillará en el resto del álbum.¿Cuándo y a qué hora seel disco deEl nuevo disco de, "Bandera Blanca" seeste mismodel 2026 en punto de lascuando estará disponible en todas las plataformas.Parece ser que cada uno de lospodría llegar acompañado de uncomo ha sucedido con el resto de los sencillos que se han estrenado recientemente.