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BTS LLEVARÁ SU CONCIERTO DE BUSAN A LOS CINES

Por El Universal

Mayo 21, 2026 03:00 a.m.
A
BTS LLEVARÁ SU CONCIERTO DE BUSAN A LOS CINES

BTS volverá a encontrarse con ARMY, pero ahora en la pantalla grande. El grupo transmitirá en cines su concierto de la gira ARIRANG desde la ciudad de Busan, convirtiéndose en el tercer show que llega a salas cinematográficas tras las presentaciones de Tokio y Goyang. El evento, que podrá verse en distintas partes del mundo gracias a la colaboración entre Trafalgar Releasing, HYBE y BIGHIT MUSIC, se realizará en el Estadio Principal de los Juegos Asiáticos de Busan.

     La presentación tiene un significado especial tanto para la agrupación como para sus seguidores, ya que Busan fue la última ciudad donde RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook actuaron juntos antes de iniciar su servicio militar, hace tres años y ocho meses. El espectáculo se llevará a cabo el 13 de junio de 2026. En México, Cinemex iniciará la preventa el jueves 28 de mayo, mientras que Cinépolis también proyectará funciones, aunque todavía no anuncia horarios ni fecha de venta.

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