Gobierno prevé cerrar 2026 con 22 millones de estudiantes becados

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 21 (EL UNIVERSAL).- El coordinador nacional de Becas para el Bienestar,

, informó que el

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prevé cerrar 2026 con 22 millones de estudiantes beneficiados por el sistema nacional de becas, así como unadede pesos, cifra que calificó como un crecimiento "exponencial" en comparación con administraciones anteriores.Durante la presentación en lade la presidenta, el funcionario destacó que el compromiso de la actual administración con la educación "es extraordinario" y se refleja en el incremento tanto del número de beneficiarios como del presupuesto destinado a estos apoyos."Esperamos cerrar con 22 millones de estudiantes becados en el sistema de becas de nuestro país con unaende pesos", señaló.León Trujillo explicó que, al cierre del actual, el sistema de becas alcanzará490 estudiantes atendidos, con una inversión dede pesos.Detalló que ense atenderá a más de 15.4 millones de becarios con una inversión superior ade pesos. Tan solo en secundaria, la becabeneficia actualmente a 5.2 millones de estudiantes, quienes reciben mil 900 pesos bimestrales.En, elatiende a 4.1 millones de alumnos con una inversión dede pesos, mientras que en, a través del programa, se beneficia acon recursos por 12 mil 270 millones de pesos.Asimismo, destacó la ampliación de la, que nació en el marco dely que ahora incorporará a. Con ello, el programa alcanzará a 167 mil 597 estudiantes en esas entidades.El funcionario presentó además unadel crecimiento del sistema de becas desde elRecordó que al cierre de ese sexenio se atendía a 2.8 millones de estudiantes con una inversión dede pesos, mientras que para 2026 se proyecta un aumento de 710.5% en el número de becarios y de 4 mil 352.7% en presupuesto.Por otra parte, anunció que ya inició el operativo de entrega de cinco millones de tarjetas para estudiantes de primaria que recibirán el apoyoparaescolares, consistente enanuales por alumno.Indicó que la distribución de tarjetas concluirá el próximoy pidió a madres, padres y tutores mantenerse atentos a las convocatorias emitidas por las escuelas para formalizar la entrega de los apoyos.