Ozzy Osbourne admite pensamientos suicidas en documental

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- Tras su fallecimiento el 22 de julio, Ozzy Osbourne, vocalista de Black Sabbath, vuelve a ser protagonista en un documental que expone los retos personales y el dolor que marcaron sus últimos años.

En un adelanto de "Ozzy: No Escape From Now", que se estrenará el 7 de octubre, el llamado "Príncipe de las tinieblas" reveló que llegó a considerar el suicidio debido al deterioro de su estado de salud. "La idea de no dar conciertos me sumió en una profunda depresión", confiesa el artista, y añadió que tuvo que recurrir a antidepresivos tras estar al borde de quitarse la vida.

En 2019, Ozzy, quien desde joven sufrió diversas afecciones médicas, sufrió una fuerte caída que le fracturó el cuello. Se sometió a una cirugía con tornillos y placas metálicas, pero los tornillos se aflojaron con el tiempo y desarrolló coágulos de sangre que le provocaban intensos dolores:

"Es un dolor que, hagas lo que hagas, siempre está ahí. Cuando sientes cierto dolor, afecta tu forma de pensar y todo. No puedes disfrutar de nada", aseguró.

En 2021 se sometió a una intervención correctiva que, aunque no eliminó completamente las molestias, le permitió trabajar en su último álbum en solitario Patient Number 9. Previos a su fallecimiento, también ofreció un magno concierto en Londres y Birmingham, acompañado de grandes exponentes del rock internacional.

El miedo de Ozzy Osbourne

El intérprete replanteó su vida y decidió abandonar la idea de autolesionarse, consciente de que no podría llevarlo a cabo completamente: "¿De qué cojones estás hablando? Conociéndome, lo haría a medias y estaría medio muerto. O sea, no me moriría, ¿sabes? Esa es mi suerte".

Otros problemas de salud de Ozzy

En 2003, sufrió un accidente de cuatrimoto en su propiedad de Buckinghamshire, que le provocó fracturas en la clavícula y seis costillas, además de una hemorragia pulmonar que requirió cirugía.

En 2019, tras su caída, fue diagnosticado con Parkinson, enfermedad neurodegenerativa que afecta la movilidad, provoca dolor nervioso, coágulos sanguíneos y depresión. La noticia se hizo pública en 2020. Ese mismo año, tuvo que cancelar varias fechas de su gira No More Tours II debido a una neumonía.

Ozzy también habló abiertamente sobre su dislexia y trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). En cuanto a su vida personal, enfrentó durante décadas problemas con el alcohol y las drogas, comenzando en los años 70. Aunque inició un proceso de sobriedad, en 2024 admitió que no estaba completamente limpio.